Los representantes de la Liga MX plantan cara a los clubes de la MLS en la Leagues Cup

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Los representantes de la Liga MX plantan cara a los clubes de la MLS en la Leagues Cup

La temporada 2026 de la Leagues Cup, que reúne a equipos de Estados Unidos, Canadá y México, comenzó con una intensa lucha. Según iXBT.com y Goal.com, la primera semana del torneo demuestra que los representantes de la Liga MX están preparados para competir seriamente esta vez con la Major League Soccer (MLS). En los 17 primeros partidos disputados hasta ahora, los clubes de la MLS han logrado nueve victorias y mantienen una ligera ventaja, mientras que los equipos mexicanos han conseguido ocho triunfos. Así lo informa Goal.com informa que

Por primera vez en la historia de la competición, también se están disputando partidos de la fase de grupos en territorio mexicano. Esto brinda a los representantes de la Liga MX la importante ventaja de jugar como locales y eleva aún más el prestigio del torneo. Si la Leagues Cup quiere alcanzar un reconocimiento comparable al de la Liga de Campeones de la CONCACAF, un club mexicano deberá llegar por primera vez a la final desde que el torneo adoptó un nuevo formato en 2023.

Orlando City e Inter Miami sufren sendas derrotas

Los partidos del sábado por la noche fueron desafortunados para los gigantes de la MLS. Tanto el Orlando City, con una plantilla repleta de estrellas, como el Inter Miami, que se quedó sin su líder Lionel Messi debido al fallecimiento de su padre Jorge, sufrieron derrotas. El encuentro había comenzado bien para el Orlando City. En el minuto 38, su estrella Marko Pašalić marcó un gol magnífico para abrir el marcador y el equipo se encaminaba hacia su segunda victoria consecutiva.

Sin embargo, en la segunda parte el equipo de León despertó y cambió el destino del partido. Primero, Juan Guevara restableció el empate con un remate de cabeza. En esa acción, el portero del Orlando, Maxime Crépeau, llegó a rozar el balón con la punta de los dedos, pero no pudo despejarlo. Después, en el minuto 72, Daniel Archila se deshizo de tres defensores dentro del área y marcó el gol de la victoria, otorgando un triunfo importante a los mexicanos.

El FC Dallas logra una victoria inesperada

A pesar de los éxitos de los clubes mexicanos, los representantes de las ligas de Estados Unidos y Canadá tampoco están dispuestos a ceder fácilmente su posición. Durante los partidos del sábado, el FC Dallas sorprendió a todos al conseguir una victoria contundente, llamativa y contra todo pronóstico sobre Chivas. El resultado confirmó una vez más que los representantes de la MLS son capaces de plantar cara a cualquier rival, incluso en las situaciones más difíciles.

Los resultados de la temporada actual muestran que la rivalidad entre ambas ligas es más intensa que nunca. A los equipos les esperan duelos todavía más interesantes y disputados. Los partidos restantes de la fase de grupos decidirán qué representantes de cada liga serán los principales candidatos a avanzar a los play-offs.

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