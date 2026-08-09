Bruno Guimarães ficha por el Arsenal y recibe un mensaje de Declan Rice

El club londinense Arsenal anunció oficialmente la finalización del fichaje de Bruno Guimarães, centrocampista del Newcastle United. Según Goal.com, se pagaron 75 millones de libras por el brasileño, que firmó un contrato hasta 2030 para reforzar la plantilla de estrellas en el Emirates Stadium, con opción de ampliarlo un año más. Sobre ello, Goal.com informa .

Así terminó la exitosa etapa de este futbolista de 28 años en el Newcastle United, donde jugó durante las últimas temporadas. Antes de un traspaso marcado por intensas batallas y rivalidades sobre el terreno de juego, la relación del jugador con algunos de sus antiguos adversarios adquirió un matiz interesante. En concreto, Declan Rice fue una de las primeras personas en felicitar al brasileño durante el proceso del fichaje.

Las batallas sobre el campo quedaron atrás

En declaraciones al sitio web oficial del club, el futbolista reveló que Declan Rice le envió un mensaje humorístico a su manera. «Rice me escribió: “Ven aquí y, por favor, que no haya más peleas. Ahora somos amigos”», contó Bruno Guimarães. También destacó que la línea del centro del campo de su nuevo equipo es una de las más fuertes de Europa.

Durante la firma del contrato y las negociaciones, Declan Rice no fue el único rostro conocido que se mostró activo. Gabriel Magalhães, su compañero en la selección de Brasil, desempeñó un papel importante para convencer a Guimarães de fichar por el club de la capital.

Un nuevo desafío y grandes ambiciones

El futbolista recordó que el defensa Gabriel le enviaba mensajes constantemente para preguntarle cuándo llegaría. También afirmó estar impresionado por los brasileños del Arsenal y por el ambiente general del equipo. Conocido por su juego técnicamente brillante y su determinación, el centrocampista cree que la siguiente etapa de su carrera está precisamente aquí.

Durante su presentación, el jugador declaró que había llegado el momento de ganar nuevos trofeos y hacer historia en su carrera. «He alcanzado el punto más alto de mi carrera, a los 28 años, y quiero ganar aquí», afirmó. También se dirigió a los aficionados y añadió que es un guerrero del equipo y que nunca se rendirá.