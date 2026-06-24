¿Por qué Kylian Mbappé celebra sus goles tocando la flauta? El secreto relacionado con Corden

El capitán de la selección de Francia y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, está llamando la atención en la Copa del Mundo 2026 no solo por su juego prolífico, sino también por un nuevo y sorprendente estilo de celebración. La estrella, acostumbrada durante años a cruzar los brazos sobre el pecho, ahora realiza el gesto de tocar una flauta imaginaria. Detrás de este cambio hay una anécdota interesante relacionada con el famoso presentador James Corden. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La historia de esta celebración musical se remonta al programa "After Hours" de James Corden, en el que participó Mbappé antes del inicio del torneo. Durante el programa, la estrella del Real Madrid contó que, en su infancia, sus padres lo orientaron hacia diversas artes, incluidos los instrumentos musicales, para que creciera como una persona integral. Mbappé admitió haber intentado aprender a tocar la flauta de niño.

Un pacto con James Corden

Durante la entrevista, James Corden aprovechó la situación y le hizo una propuesta peculiar al delantero. Le sugirió a Mbappé que celebrara su primer gol del torneo tocando una flauta imaginaria. Corden incluso le mostró cómo hacerlo y obtuvo la promesa del futbolista. Según Goal.com, Mbappé se tomó en serio este acuerdo humorístico y decidió llevarlo a cabo en el escenario mundial.

En el debut del Grupo I contra Senegal (3-1), Mbappé anotó un doblete. Tras marcar su primer gol, abandonó su estilo tradicional y realizó el gesto de tocar la flauta. Este momento se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó grandes debates entre los aficionados. El propio Corden no ocultó su sorpresa al ver que la estrella del fútbol había cumplido su promesa.

"Fue simplemente increíble. Mientras veía el partido con mi padre, él gritó: '¡Mira, está tocando la flauta!'. Mi teléfono explotó de mensajes", afirmó el presentador británico en una entrevista con talkSPORT. Resulta que Mbappé envió un mensaje a Corden inmediatamente después del partido confirmando que había cumplido su promesa.

Según los expertos, el estado de ánimo relajado y bromista de Mbappé indica que el ambiente dentro de la selección de Francia es excelente. Tras la derrota en la final de 2022, los "Bleus" parecen estar más cerca que nunca de recuperar el campeonato. Mbappé continúa demostrando su confianza, no solo como líder en el campo, sino como la estrella principal del equipo.