Inglaterra empata contra Ghana: los hombres de Thomas Tuchel no pudieron marcar en Boston

En la fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra se enfrentó a Ghana y terminó en un sorprendente empate 0-0. Tras una victoria convincente ante Croacia en la primera jornada, los aficionados esperaban un juego más fluido de los "Three Lions", pero el equipo dirigido por Thomas Tuchel enfrentó problemas significativos en la línea de ataque. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la primera parte, a pesar de tener la posesión y el dominio territorial, Inglaterra tuvo dificultades para romper la defensa de Ghana. El centrocampista Declan Rice no pudo aprovechar un tiro libre, y el capitán Harry Kane fue bloqueado por los defensores rivales. Según Goal.com, los ingleses no lograron realizar ningún tiro a puerta en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, el ritmo del juego cambió ligeramente. Anthony Gordon y Harry Kane obligaron a trabajar al portero ghanés Benjamin Asare, pero estos disparos no representaron un peligro serio. Aunque Thomas Tuchel introdujo a jugadores como Bukayo Saka y Morgan Rogers para reforzar el ataque, no fue posible abrir el marcador.

Presión y mala suerte en los minutos finales

En los últimos cinco minutos, Inglaterra generó ocasiones claras de gol. El disparo de Bukayo Saka fue detenido por el portero, mientras que el cabezazo de Nico O'Reilly impactó en el travesaño. Harry Kane, quien llegó primero al rebote, no pudo aprovechar la oportunidad y envió el balón por encima de la portería.

Debido a este empate, la selección de Inglaterra perdió la oportunidad de asegurar anticipadamente el primer lugar del grupo L. Los expertos critican que jugadores clave como Jude Bellingham y Anthony Gordon no rindieron según lo esperado. Especialmente, la falta de puntería de Harry Kane afectó negativamente el nivel ofensivo general del equipo.

La selección de Ghana, gracias a una defensa ordenada, logró rescatar un punto ante un rival fuerte. Aunque los defensores ingleses jugaron con solidez contra Semenyo para mantener su portería a cero, la ineficacia en el ataque complicó ligeramente su situación en el grupo. Ahora, los pupilos de Thomas Tuchel deberán darlo todo en la última jornada para resolver su pase a la siguiente fase.