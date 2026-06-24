Rio Ferdinand: Ronaldo volvió a callar a todos

·59·Deportes
Rio Ferdinand: Ronaldo volvió a callar a todos

El exdefensa de la selección inglesa y del Manchester United, Rio Ferdinand, comentó la actuación de Cristiano Ronaldo contra Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026.

La selección de Portugal logró una victoria contundente por 5-0. Ronaldo, de 41 años, anotó dos goles, convirtiéndose en el autor de un doblete.

Ferdinand destacó especialmente el nuevo despliegue de alto nivel de su antiguo compañero. Según él, Ronaldo respondió a las críticas con su rendimiento y sus goles en el campo.

«Lo logró. Cristiano obligó a todos a callarse. Otro Mundial, más goles de Ronaldo», escribió Rio Ferdinand en sus redes sociales.

El doblete de Ronaldo fue fundamental en la amplia victoria de Portugal. A pesar de su edad, el experimentado delantero mantiene su alta efectividad en la Copa del Mundo.

Al finalizar la segunda jornada, la selección de Portugal ocupa el segundo lugar del grupo con cuatro puntos.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal se enfrentará a la selección de Colombia el 28 de junio.

La selección de Uzbekistán se medirá ese mismo día contra la República Democrática del Congo. En este encuentro, los «Lobos Blancos» lucharán por el tercer puesto del grupo y por lograr su primer resultado positivo en el Mundial.

Rio FerdinandCristiano RonaldoManchester UnitedUzbekistánPortugal
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Fayzullayev: «Estoy orgulloso de ser uzbeko y de jugar para la selección nacional»Fayzullayev: «Estoy orgulloso de ser uzbeko y de jugar para la selección nacional»Hoy, 11:30La hermana de Ronaldo responde tajantemente a los hatersLa hermana de Ronaldo responde tajantemente a los hatersHoy, 11:23Eldor Shomurodov: Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrotaEldor Shomurodov: Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrotaHoy, 11:17Rustam Ashurmatov: Es difícil digerir haber encajado cinco golesRustam Ashurmatov: Es difícil digerir haber encajado cinco golesHoy, 11:09Croacia vence a Panamá y suma tres puntos fundamentalesCroacia vence a Panamá y suma tres puntos fundamentalesHoy, 10:56Cristiano Ronaldo: He vuelto para que la gente no me olvideCristiano Ronaldo: He vuelto para que la gente no me olvideHoy, 10:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán