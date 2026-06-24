Rio Ferdinand: Ronaldo volvió a callar a todos

El exdefensa de la selección inglesa y del Manchester United, Rio Ferdinand, comentó la actuación de Cristiano Ronaldo contra Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026.

La selección de Portugal logró una victoria contundente por 5-0. Ronaldo, de 41 años, anotó dos goles, convirtiéndose en el autor de un doblete.

Ferdinand destacó especialmente el nuevo despliegue de alto nivel de su antiguo compañero. Según él, Ronaldo respondió a las críticas con su rendimiento y sus goles en el campo.

«Lo logró. Cristiano obligó a todos a callarse. Otro Mundial, más goles de Ronaldo», escribió Rio Ferdinand en sus redes sociales.

El doblete de Ronaldo fue fundamental en la amplia victoria de Portugal. A pesar de su edad, el experimentado delantero mantiene su alta efectividad en la Copa del Mundo.

Al finalizar la segunda jornada, la selección de Portugal ocupa el segundo lugar del grupo con cuatro puntos.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal se enfrentará a la selección de Colombia el 28 de junio.

La selección de Uzbekistán se medirá ese mismo día contra la República Democrática del Congo. En este encuentro, los «Lobos Blancos» lucharán por el tercer puesto del grupo y por lograr su primer resultado positivo en el Mundial.