Cristiano Ronaldo: He vuelto para que la gente no me olvide

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Cristiano Ronaldo: He vuelto para que la gente no me olvide

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, comentó sus palabras tras el encuentro contra Uzbekistán en la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026.

En el partido ganado por Portugal por 5-0, el delantero de 41 años anotó dos goles, contribuyendo significativamente al amplio éxito de su equipo.

Después del partido, Ronaldo dijo de forma breve pero segura: «He vuelto».

Estas palabras del futbolista despertaron un gran interés entre aficionados y especialistas. Más tarde, explicó la razón de su declaración.

«Para que la gente no me olvide», citó el reconocido insider Fabrizio Romano las palabras de Ronaldo.

La estrella portuguesa demostró una vez más su alta capacidad goleadora en los mundiales con un doblete ante Uzbekistán. A pesar de su edad, sigue siendo uno de los líderes principales de la selección.

La declaración de Ronaldo «He vuelto» fue interpretada como una respuesta a sus críticos a través de su juego y sus goles en el campo.

Tras la segunda jornada, la selección de Portugal ocupa la segunda posición del grupo K con cuatro puntos.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal se enfrentará a Colombia el 28 de junio.

La selección de Uzbekistán luchará ese mismo día contra la República Democrática del Congo por el tercer puesto.

Cristiano RonaldoPortugalFabrizio RomanoUzbekistánColombia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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