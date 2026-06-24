La hermana de Ronaldo responde tajantemente a los haters

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La hermana de Ronaldo responde tajantemente a los haters

Elma Aveiro, hermana del capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, se dirigió a quienes criticaron al futbolista tras el encuentro contra Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026.

En el partido donde Portugal se impuso por 5-0, Ronaldo, de 41 años, anotó dos goles ante Uzbekistán, firmando un doblete.

A través de sus redes sociales, Elma Aveiro respondió duramente a los críticos que aseguraban que su hermano ya es demasiado viejo y que no aporta lo suficiente a su equipo en el campo.

«¿Dónde están los loros que decían que ya está viejo y que no sirve en el campo? Cristiano obligó a los loros a callarse», escribió Aveiro.

Ronaldo demostró una vez más su altísimo nivel en el duelo contra Uzbekistán. Contribuyó significativamente a la goleada de su equipo y fue nombrado el mejor jugador del partido.

La estrella portuguesa demostró que, a pesar de su edad, puede seguir desempeñando un papel decisivo en el Mundial. Su doblete generó un gran debate entre aficionados y analistas.

Tras la segunda jornada, la selección de Portugal ocupa la segunda posición del grupo K con cuatro puntos.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal se enfrentará a la selección de Colombia el 28 de junio.

La selección de Uzbekistán se medirá ese mismo día contra la República Democrática del Congo por el tercer puesto.

Cristiano RonaldoElma AveiroPortugalUzbekistánColombia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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