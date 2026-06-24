Una estrella que superó a Lionel Messi: Mbekezeli Mbokazi sorprende al fútbol mundial

Un hecho inesperado ha ocurrido en la MLS de Estados Unidos: Mbekezeli Mbokazi, defensa de 20 años del Chicago Fire, logró obtener más votos que Lionel Messi en una encuesta entre estrellas. Este resultado ha centrado la atención no solo de América del Norte, sino de toda la comunidad futbolística mundial hacia el talento sudafricano. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Mbokazi consiguió un lugar en el equipo All-Star en su temporada de debut en la MLS. Según informa Goal.com, el joven defensa superó en número de votos a Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, en su primera temporada. Esto demuestra que no solo sus acciones en el campo, sino también su prestigio entre los aficionados, están creciendo rápidamente.

El legendario futbolista sudafricano Doctor Khumalo, al comentar este éxito, calificó a Mbokazi como un verdadero «embajador» de su país. Khumalo fue el último sudafricano en formar parte de un equipo de estrellas en la MLS hace 30 años. Destacó que la MLS actual es mucho más fuerte y se ha convertido en una marca comercialmente más atractiva que en los años 90.

Una nueva era para el fútbol sudafricano

Mbokazi se trasladó a Estados Unidos en diciembre de 2025 procedente del Orlando Pirates. Su contrato de cuatro años firmado con el Chicago Fire se está justificando plenamente. Actualmente, el futbolista participa activamente no solo a nivel de club, sino también con la selección de Sudáfrica en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Según los expertos, detrás del éxito de Mbokazi está la estricta disciplina y formación recibida en la academia del Orlando Pirates. En una liga llena de estrellas como la MLS, donde juegan nombres como Lionel Messi, Heung-min Son y Thomas Muller, asumir el liderazgo a una edad tan temprana es un fenómeno poco común.

Actualmente, otros futbolistas sudafricanos también juegan en Estados Unidos, incluyendo a Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane y Olwethu Makhanya. Sin embargo, es precisamente Mbokazi quien destaca sobre los demás por su juego seguro y su carisma. Se dice que tiene todas las posibilidades para convertirse en uno de los mejores defensas del mundo en el futuro.

Este logro no es solo un resultado personal del futbolista, sino que sirve para elevar el prestigio de la escuela de fútbol sudafricana en el escenario mundial. Competir en la misma liga que leyendas como Lionel Messi y ganarse el cariño de los aficionados se espera que sea el prólogo de una gran carrera para Mbokazi.