Behruz Karimov establece un récord mundial contra Portugal

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Behruz Karimov establece un récord mundial contra Portugal

En el segundo partido del grupo K de la Copa del Mundo 2026 entre Portugal y Uzbekistán, se registró un nuevo récord en la historia de los mundiales.

La diferencia de edad entre Cristiano Ronaldo y Behruzjon Karimov, quienes coincidieron en el campo, se convirtió en la mayor de la historia de las Copas del Mundo.

El día del encuentro, el delantero portugués Cristiano Ronaldo tenía 41 años, 4 meses y 18 días. El defensa uzbeko Behruzjon Karimov tenía 18 años, 10 meses y 16 días. La diferencia entre ambos fue de 22 años y 183 días.

El récord anterior se había establecido en la Copa del Mundo de 1994, cuando la diferencia entre el delantero camerunés Roger Milla y el delantero ruso Vladimir Beschastnykh fue de 21 años y 321 días.

En la tercera jornada de la fase de grupos, Portugal jugará contra Colombia el 28 de junio. La selección de Uzbekistán se enfrentará ese mismo día a la República Democrática del Congo.

Durante el Mundial 2026, se registraron otros récords relacionados con Uzbekistán. Se vendió una cantidad récord de entradas para el primer partido contra Colombia.

Asimismo, Abbosbek Fayzullayev, autor del primer gol de Uzbekistán en los Mundiales, se convirtió en el jugador más bajo en marcar un gol de cabeza en un mundial en el siglo XXI, con una estatura de 167 centímetros.

UzbekistánPortugalBehruz KarimovCristiano RonaldoAbbosbek FayzullayevCopa del Mundo
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