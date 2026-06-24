La selección de Inglaterra, animada tras su victoria contra Croacia en la fase de grupos de la Copa del Mundo, se topó con un obstáculo inesperado. El empate sin goles contra Ghana ha vuelto a poner sobre la mesa las dudas sobre la capacidad ofensiva de los «Three Lions». Según informa Goal.com, este encuentro ha demostrado lo complejas que son las tareas que tiene por delante el nuevo entrenador Thomas Tuchel. Al respecto, Goal.com informa .

Durante el partido, Inglaterra mantuvo el control total de la posesión, pero esta superioridad no se tradujo en situaciones de peligro. La selección de Ghana, liderada por Karlush Keyrush, optó por una táctica defensiva desde los primeros minutos, intentando no dejar espacios al rival. Los futbolistas ingleses, por su parte, evitaron arriesgar para romper la densa defensa adversaria, lo que redujo la eficacia de sus ataques.

Los datos estadísticos muestran la clara superioridad de Inglaterra: en los primeros 12 minutos, los ingleses realizaron 111 pases precisos, mientras que los futbolistas de Ghana solo pasaron el balón 14 veces. A pesar de ello, Inglaterra no pudo crear ninguna ocasión clara de gol en juego abierto hasta el minuto 36. El número de remates a puerta durante todo el encuentro tampoco fue el esperado.

Problemas en el ataque y el factor Harry Kane

Para el capitán y máximo goleador, Harry Kane, este partido fue desafortunado. El delantero, habitualmente el «motor» del equipo, solo tocó el balón tres veces dentro del área rival. Cerca del final del encuentro, en el minuto 87, tuvo una oportunidad clara de marcar, pero su disparo desde corta distancia pasó por encima del travesaño. Esta situación también complica sus posibilidades en la carrera por la «Bota de Oro».

En su entrevista posterior al partido, Thomas Tuchel reconoció especialmente el orden del rival. «Ghana se defendió con una disciplina y una preparación física enormes. Pocas veces he visto un equipo tan bien defendido en mi carrera. Fue muy difícil encontrar huecos. En las ocasiones de Harry Kane, simplemente faltó la suerte. Normalmente, él aprovecharía estas oportunidades», afirmó el técnico alemán.

Para la afición del fútbol inglés, estos resultados se han vuelto habituales. Tras una sola victoria, resuenan los lemas de que «la copa vuelve a casa», pero tras un solo empate, el equipo es envuelto por una ola de críticas severas. Ahora, Thomas Tuchel debe revisar el juego ofensivo del equipo y encontrar formas de romper el estilo de defensa de «autobús» antes de las fases eliminatorias.