Mundial 2026. Inglaterra – Ghana (vea las ocasiones más peligrosas)

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Mundial 2026. Inglaterra – Ghana (vea las ocasiones más peligrosas)

En la segunda jornada del grupo L de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra se enfrentó a la selección de Ghana.

Este enfrentamiento, que resultó anodino, terminó sin goles, 0-0. Como resultado, los ingleses mantienen el liderato del grupo con 4 puntos. Ghana ocupa la segunda posición con la misma puntuación.

Mundial 2026. Jornada 2
Inglaterra – Ghana 0:0

El equipo de Tuchel se enfrentará a Panamá en la tercera jornada. El representante africano se medirá ante la selección de Croacia.

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Shuhrat Razzakov
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