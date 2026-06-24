Récord de traspaso en el fútbol femenino: Felicia Schroder ficha por el Real Madrid

El club español Real Madrid ha realizado el traspaso más caro de la historia del fútbol femenino, estableciendo un nuevo récord de todos los tiempos. Los blancos han fichado a la delantera sueca de 19 años, Felicia Schroder, procedente del BK Häcken. Este acuerdo es de gran importancia, no solo por sus cifras financieras, sino también como una señal de la ambición del Real Madrid por alcanzar la hegemonía en el fútbol femenino europeo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el Real Madrid dejó atrás a casi todos los gigantes de Europa en la lucha por Felicia Schroder. Inicialmente, el club inglés Chelsea ofreció 1,2 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1,6 millones de dólares) por el talento sueco. Sin embargo, finalmente el club madrileño ganó la carrera y cerró el acuerdo a cambio de una suma sin precedentes para el fútbol femenino. Se espera que la «máquina de goles» sueca se convierta ahora en el arma principal del «club blanco».

Un talento en la mira de los gigantes europeos

El traspaso de Schroder no es casualidad. En los últimos años, ha sido reconocida como una de las futbolistas más prometedoras no solo en Suecia, sino en todo el continente. Según Sportbladet, clubes como el FC Barcelona, Lyon, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus y Manchester United mostraron un serio interés. Incluso representantes de la liga NWSL de EE. UU. intentaron atraerla.

La carrera profesional de Felicia Schroder se desarrolló rápidamente. En 2023, antes de cumplir los 16 años, la delantera firmó contrato con el BK Häcken y logró marcar en su debut. En la temporada 2024 anotó 12 goles en 24 partidos, y para 2025 tuvo una verdadera explosión. En esa temporada, disputó 26 encuentros, anotando 30 goles y dando 9 asistencias, contribuyendo enormemente a que su equipo se coronara campeón de Suecia.

La nueva estrategia del Real Madrid

El equipo femenino del Real Madrid, fundado en 2020, había permanecido hasta ahora a la sombra de gigantes como el FC Barcelona. La directiva del club busca llenar este vacío mediante la compra de Schroder y luchar por trofeos tanto en la Champions League como en la liga nacional. Este traspaso significa que la actitud del club madrileño hacia el fútbol femenino ha cambiado radicalmente y que aspiran a lo más alto.

Schroder ha destacado no solo a nivel de club, sino también en el sistema de la selección sueca. La delantera, que anotó 19 goles en 28 partidos con las selecciones juveniles, fue convocada a la selección absoluta en mayo de 2025 y actualmente es miembro permanente del equipo dirigido por Tony Gustavsson. Su estado físico, su olfato goleador y su frialdad a pesar de su juventud sientan las bases para que sea una de las mejores delanteras centro del mundo.

Según los expertos, el fichaje de Felicia Schroder por el Real Madrid provocará un aumento drástico de los precios en el mercado del fútbol femenino. Ahora, los clubes top han demostrado que están dispuestos a gastar millones de dólares por las jóvenes futbolistas más talentosas. Esto indica que el atractivo comercial y el nivel profesional del fútbol femenino han pasado a una nueva etapa.