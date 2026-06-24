El capitán de la selección argentina y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi, ha demostrado que su estado físico sigue siendo de primer nivel a las puertas de sus 39 años. Actualmente concentrado con la selección, el legendario delantero compartió imágenes de sus entrenamientos en las redes sociales, sorprendiendo a muchos aficionados. Así lo informa Goal.com.

En el video publicado, se ve a Lionel Messi realizando dominadas a la perfección. Los bíceps del jugador y su complexión física general demuestran que, a pesar de su edad, cumple con las exigencias más altas del deporte profesional. Según Goal.com, esta preparación física sirve como base fundamental para el éxito de la selección argentina en los próximos grandes torneos.

El secreto de un estilo de vida saludable y la longevidad

Normalmente, los futbolistas empiezan a pensar en el retiro después de los 35 años, pero Lionel Messi rompe esta regla. Su disciplina en el gimnasio y su trabajo personal le ayudan a mantener no solo su habilidad en el campo, sino también su potencia física. Esto le permite seguir liderando al Inter Miami y a Argentina.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló sobre el estado del capitán y el ambiente en el equipo en rueda de prensa. Según el técnico, los vínculos amistosos internos y la felicidad de Messi son una fuente de motivación para todo el grupo. "Queremos que siempre esté feliz. Si Lionel es feliz, todo el equipo se siente bien", destacó el especialista de 48 años.

Lionel Messi anotó recientemente un doblete en el partido contra Austria, continuando con su racha de récords. Aunque no pudo aprovechar un penalti durante el juego, los goles posteriores aseguraron la victoria de su equipo. El futbolista expresó su satisfacción por los récords y resultados, subrayando que lo principal es el éxito colectivo.

En este momento, la selección argentina se prepara seriamente para defender su título mundial. La excelente forma deportiva de Messi tranquiliza a los aficionados y al cuerpo técnico antes de la fase de eliminatorias. La estrella de 39 años demuestra en la práctica que aún es capaz de mantenerse en la cima del fútbol mundial.