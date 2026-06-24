Comienzan los partidos decisivos de la tercera jornada del Mundial 2026

Han concluido los encuentros de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Ahora, los equipos esperan los partidos decisivos de la tercera jornada, que podrían definir su destino hacia los play-offs.

Hoy, 24 de junio por la noche y durante la madrugada del 25 de junio, se disputarán un total de seis partidos simultáneamente en tres grupos.

Primero, a las 00:00 (hora de Tashkent), comenzarán los encuentros de la última jornada del Grupo B. Canadá se medirá ante Suiza, mientras que Bosnia y Herzegovina se enfrentará a Qatar.

Ambos encuentros de este grupo se jugarán simultáneamente. Los equipos lucharán por conseguir puntos vitales para avanzar a la fase eliminatoria y lograr una mejor posición en el grupo.

A las 03:00 comenzarán los duelos decisivos del Grupo C. Marruecos jugará contra Haití, y Escocia se enfrentará a Brasil, uno de los favoritos del torneo.

Especialmente, el encuentro entre Escocia y Brasil se espera que genere un gran interés entre los aficionados. Mientras Brasil desea consolidar su posición, los escoceses intentarán dar la sorpresa ante un rival poderoso.

La programación nocturna concluirá a las 06:00 con los partidos del Grupo A. La República Checa se enfrentará a México, y Sudáfrica competirá contra Corea del Sur.

Partidos de la tercera jornada:

00:00 — Grupo B: Canadá — Suiza

00:00 — Grupo B: Bosnia y Herzegovina — Qatar

03:00 — Grupo C: Marruecos — Haití

03:00 — Grupo C: Escocia — Brasil

06:00 — Grupo A: República Checa — México

06:00 — Grupo A: Sudáfrica — Corea del Sur

En la última jornada, un empate o incluso un solo gol puede cambiar completamente la situación del grupo. Por ello, los aficionados pueden esperar luchas intensas, alta presión y partidos emocionantes hasta el último minuto.