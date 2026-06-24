El gol « obra maestra » de G‘aniyev y el dolor del VAR: ¿qué pasó realmente? (video)

En el encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal celebrado en Houston, Estados Unidos, ocurrió una jugada que emocionó a nuestros aficionados, pero que terminó dejando un gran sentimiento de frustración. El espectacular gol de nuestro centrocampista Azizjon G‘aniyev en la portería de Portugal fue anulado tras la intervención del VAR (revisión de video).

Entonces, ¿qué sucedió realmente en esos segundos y qué tan correcta fue la decisión de los árbitros? Lo analizamos junto con la opinión de expertos.

Un disparo « cañonazo » que dejó sin opciones a Diogo Costa

El partido comenzó mal para nuestra selección: los portugueses se adelantaron con goles rápidos. Primero, Cristiano Ronaldo abrió su cuenta en el mundial y, poco después, Nuno Mendes convirtió un tiro libre en gol.

En una situación tan difícil, Azizjon G‘aniyev mostró una verdadera valentía. Cerca del área rival, apuntó con precisión a la escuadra. El famoso portero portugués Diogo Costa quedó totalmente impotente ante este potente «cañonazo». Por su ejecución, este gol merecía ser una de las mejores jugadas del torneo.

¿Cómo nos robó el VAR la alegría?

Lamentablemente, la alegría de los aficionados uzbekos no duró mucho. El árbitro principal recurrió al sistema VAR y determinó que hubo una infracción antes del inicio de la jugada del gol.

Resultó que, en el origen del ataque, Abbosbek Fayzullayev golpeó el pie de la estrella portuguesa Joao Cancelo antes de quitarle el balón. Según las reglas del fútbol, esto se considera una falta.

Comparación con el gol de Messi: ¿cuál es la diferencia?

La comunidad futbolística comparó esta situación con el famoso episodio polémico en el reciente partido entre Argentina y Austria. En aquella ocasión, antes del gol de Lionel Messi, Alexis Mac Allister había jugado muy fuerte contra el austriaco Xaver Schlager, pero los árbitros validaron el gol.

¿Por qué el de Messi fue gol y el de G‘aniyev fue anulado? El famoso exárbitro Mark Clattenburg dio la siguiente explicación :

«En la jugada de Messi, pasaron muchas cosas en el campo desde la falta hasta el gol, el ataque se prolongó. En el caso de Uzbekistán, el incidente ocurrió directamente junto al área. El disparo fue realmente increíble, pero es una falta clara. Como la infracción ocurrió pocos segundos antes del gol, la defensa de Portugal no tuvo tiempo de reorganizarse».

El exfutbolista y famoso comentarista inglés Owen Hargreaves también apoyó plenamente la decisión de los árbitros :

«Aquí no hay nada que discutir, es una falta limpia. Fayzullayev no fue al balón, sino directamente al jugador. Para el VAR, fue una decisión muy sencilla y justa».

Aunque sea amargo, hay que admitirlo: el gol maestro de Azizjon fue anulado por una infracción. ¡Pero disparos tan potentes y tal pasión en el campo indican que nuestra selección podrá decir su palabra en los grandes escenarios en el futuro!