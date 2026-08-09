Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real Madrid

Se produjo un acontecimiento muy esperado e importante para los aficionados del Real Madrid. La estrella brasileña Vinícius Júnior vinculó su futuro al club blanco al firmar un nuevo contrato de gran envergadura con el equipo hasta junio de 2032. Esta decisión puso fin a meses de rumores y especulaciones sobre el futuro del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el extremo brasileño despertaba un gran interés en la Premier League inglesa, especialmente por parte del Arsenal. Aunque el club londinense había manifestado su disposición a convertirlo en el futbolista mejor pagado de Inglaterra, el jugador prefirió continuar su carrera en la capital española. Esta decisión se considera uno de los principales pasos hacia la estabilidad del Real Madrid en los próximos años.

La pretemporada actual y la opinión de Mourinho

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, destacó la importancia de este contrato tras el partido amistoso contra el Ferencváros, que terminó con victoria por 2-1. El técnico portugués no ocultó su satisfacción por la continuidad del jugador en el equipo.

Según José Mourinho, la renovación del contrato es una enorme fuente de felicidad no solo para el propio jugador, sino también para todo el equipo. El técnico señaló que la ampliación será prioritaria para garantizar la estabilidad del club.

El estado físico de los jugadores y los próximos planes

En medio de la noticia contractual, Vinícius Júnior saltó al campo desde el banquillo en la segunda parte del partido disputado en Budapest. Sin embargo, tras evaluar su estado físico actual después del Mundial de verano, Mourinho pidió a los aficionados que no sacaran conclusiones precipitadas.

«Vini ha entrenado muy poco. No esperaba que hoy cogiera el balón, corriera 50 metros y marcara, porque todavía tiene las piernas cansadas», explicó el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido. Expresó su confianza en que el jugador alcanzará una mejor forma física a partir de la próxima semana.

El debut de Bernardo Silva

Este partido amistoso también quedó marcado por el debut de otro fichaje de renombre. Sin embargo, Mourinho valoró con total franqueza el estado físico de Bernardo Silva y afirmó que el jugador aún no se había recuperado por completo tras las vacaciones.

Según el entrenador, Bernardo descansó plenamente a nivel mental durante sus vacaciones, pero se alejó del trabajo físico, por lo que actualmente su condición es algo inferior. Aun así, se destacó que el centrocampista portugués aportará mucho al equipo en la distribución del balón y la creación del juego desde el centro del campo o en una posición más retrasada.