Raros langures dorados vuelven a la naturaleza

En el estado indio de Assam se descubrió un caso relacionado con la extracción ilegal de raros langures dorados. Una operación especial permitió localizar a ocho langures capturados en la naturaleza, siete de los cuales fueron posteriormente reintroducidos en su hábitat natural.

La operación se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio de 2026. Las autoridades actuaron basándose en información recopilada por la Wildlife Trust of India (WTI). Los presuntos traficantes fueron detenidos a lo largo de la carretera nacional 27, en Assam.

La investigación reveló que ocho langures dorados habían sido extraídos ilegalmente de la naturaleza. Los animales eran transportados en jaulas estrechas y sacos. Lamentablemente, uno de ellos murió durante el trayecto.

Los siete langures supervivientes, incluido un ejemplar joven, fueron entregados al Departamento Forestal de Assam. Especialistas de IFAW y WTI participaron en su control veterinario y recuperación.

Después de recuperar la salud y estar preparados para volver a la vida silvestre, los langures fueron liberados el 25 de junio en el parque nacional de Sikhna Jwhlao, en Assam.