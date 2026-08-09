Samsung Galaxy Z Fold 8 supera la prueba de durabilidad

Uno de los smartphones plegables más avanzados de nuestra época, el Samsung Galaxy Z Fold 8 superó con éxito las implacables pruebas de durabilidad realizadas por el famoso bloguero JerryRigEverything. Según Ixbt.com, a pesar de su cuerpo muy delgado y su compleja construcción, el modelo insignia mostró una gran resistencia a los impactos físicos, sorprendiendo a los especialistas. Ixbt.com informa .

Como se sabe, las partículas de polvo y arena siempre han sido un problema importante para los dispositivos plegables. Aunque el nuevo modelo ofrece protección contra el agua conforme al estándar IP48, no está completamente sellado frente a las partículas pequeñas. Durante la prueba, se introdujo especialmente una gran cantidad de arena en el mecanismo de bisagra del dispositivo. Sin embargo, contra todo pronóstico, el mecanismo no dejó de funcionar y continuó cumpliendo su función.

Resistencia y puntos débiles

La prueba confirmó que la pantalla AMOLED flexible interna del dispositivo sigue siendo su parte más vulnerable. Su superficie está protegida por una cubierta de plástico flexible que se raya con más facilidad que el vidrio común. Aunque las nuevas capas Flex Titanium situadas bajo la pantalla aumentan notablemente la rigidez general de la estructura, no pueden proteger por completo la superficie frente a los daños mecánicos.

El momento culminante de la prueba fue el intento de doblar el smartphone plegable en la dirección opuesta. Aunque el grosor del cuerpo abierto es de apenas 4,5 milímetros, cuando el bloguero intentó doblarlo hacia atrás con la fuerza de sus manos, el cuerpo sufrió una deformación considerable, pero no llegó a romperse por completo.

Los resultados de esta prueba muestran claramente cuánto han avanzado las tecnologías plegables de Samsung frente a los dispositivos de primera generación. El Galaxy Z Fold 8 es cada vez más resistente a las influencias externas, incluida la entrada de arena y una presión mecánica considerable.

Aun así, algunos puntos débiles del dispositivo siguen presentes. En particular, la facilidad para rayar la pantalla interna y la falta de protección total frente a las pequeñas partículas de arena indican que todavía queda trabajo por hacer en las próximas generaciones. Pese a ello, los resultados obtenidos demuestran que las tecnologías modernas pueden ofrecer una gran resistencia incluso con un cuerpo delgado.