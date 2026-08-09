Samsung Galaxy Z Fold 8 supera la prueba de durabilidad

·288·Tecnología
Samsung Galaxy Z Fold 8 supera la prueba de durabilidad

Uno de los smartphones plegables más avanzados de nuestra época, el Samsung Galaxy Z Fold 8 superó con éxito las implacables pruebas de durabilidad realizadas por el famoso bloguero JerryRigEverything. Según Ixbt.com, a pesar de su cuerpo muy delgado y su compleja construcción, el modelo insignia mostró una gran resistencia a los impactos físicos, sorprendiendo a los especialistas. Ixbt.com informa .

Como se sabe, las partículas de polvo y arena siempre han sido un problema importante para los dispositivos plegables. Aunque el nuevo modelo ofrece protección contra el agua conforme al estándar IP48, no está completamente sellado frente a las partículas pequeñas. Durante la prueba, se introdujo especialmente una gran cantidad de arena en el mecanismo de bisagra del dispositivo. Sin embargo, contra todo pronóstico, el mecanismo no dejó de funcionar y continuó cumpliendo su función.

Resistencia y puntos débiles

La prueba confirmó que la pantalla AMOLED flexible interna del dispositivo sigue siendo su parte más vulnerable. Su superficie está protegida por una cubierta de plástico flexible que se raya con más facilidad que el vidrio común. Aunque las nuevas capas Flex Titanium situadas bajo la pantalla aumentan notablemente la rigidez general de la estructura, no pueden proteger por completo la superficie frente a los daños mecánicos.

El momento culminante de la prueba fue el intento de doblar el smartphone plegable en la dirección opuesta. Aunque el grosor del cuerpo abierto es de apenas 4,5 milímetros, cuando el bloguero intentó doblarlo hacia atrás con la fuerza de sus manos, el cuerpo sufrió una deformación considerable, pero no llegó a romperse por completo.

Los resultados de esta prueba muestran claramente cuánto han avanzado las tecnologías plegables de Samsung frente a los dispositivos de primera generación. El Galaxy Z Fold 8 es cada vez más resistente a las influencias externas, incluida la entrada de arena y una presión mecánica considerable.

Aun así, algunos puntos débiles del dispositivo siguen presentes. En particular, la facilidad para rayar la pantalla interna y la falta de protección total frente a las pequeñas partículas de arena indican que todavía queda trabajo por hacer en las próximas generaciones. Pese a ello, los resultados obtenidos demuestran que las tecnologías modernas pueden ofrecer una gran resistencia incluso con un cuerpo delgado.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphoneTecnologíaGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésLas ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésHoy, 05:21Kreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreKreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreHoy, 04:28China planea enviar perros robot a una estación lunarChina planea enviar perros robot a una estación lunarHoy, 01:53Un fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsUn fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsHoy, 01:53Un nuevo motor de hidrógeno turboalimentado probado en Estados UnidosUn nuevo motor de hidrógeno turboalimentado probado en Estados UnidosHoy, 01:27Anthropic activa el modo automático en su herramienta de programación Claude CodeAnthropic activa el modo automático en su herramienta de programación Claude CodeHoy, 00:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil