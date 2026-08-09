El autor de TrashBench convierte un NAS ZimaCube 2 en un PC gaming

El autor del canal de YouTube TrashBench logró convertir un simple dispositivo de almacenamiento en red (NAS) en un PC gaming completo y, de paso, estableció un récord inédito. Según Ixbt.com, el bloguero, conocido por sus experimentos originales, decidió esta vez combinar hardware moderno de una forma inesperada. Al respecto, Ixbt.com informa de lo siguiente.

El nuevo ZimaCube 2, que llegó al mercado en la primavera de este año, fue elegido como pieza central del proyecto. Este NAS había llamado la atención por su reducido tamaño y sus prestaciones, pero no estaba diseñado para jugar. Incorporaba un procesador móvil Core i5-1235U algo antiguo y no contemplaba ninguna tarjeta gráfica dedicada.

Capacidades técnicas y proceso de conexión

La principal ventaja del dispositivo resultó ser la presencia de una ranura PCIe 4.0 x16 libre en su placa base. Utilizando esta interfaz, el experimentado bloguero logró conectar una tarjeta gráfica externa al sistema NAS. Debido al espacio extremadamente limitado dentro de la carcasa, la tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 se instaló fuera del chasis.

Los especialistas señalan que, en teoría, también sería posible utilizar aquí una tarjeta gráfica aún más potente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modesto procesador Core i5-1235U generaría un importante cuello de botella incluso con tarjetas 3D modernas de gama media.

Resultados obtenidos y récord

Aun así, los resultados de las pruebas superaron las expectativas. Gracias a la tarjeta gráfica externa, el rendimiento gráfico del sistema se multiplicó varias veces frente al núcleo gráfico integrado del procesador y llegó a casi diez veces más en algunas pruebas.

En concreto, se estableció un nuevo récord absoluto en el conocido benchmark Time Spy entre los sistemas equipados con este procesador. El experimento demuestra en la práctica que incluso los dispositivos de red compactos pueden convertirse en plataformas de cálculo serias con el enfoque adecuado y hardware adicional.