El estado de Joe Biden es grave: su hijo revela detalles

El cáncer de próstata del expresidente estadounidense Joe Biden ha avanzado y se ha extendido a sus huesos y otras partes del cuerpo. Su hijo, Hunter Biden, declaró a la BBC que la enfermedad le provoca fuertes dolores y lo debilita.

Al hablar sobre la salud de su padre, Hunter Biden subrayó que para la familia es muy duro verlo luchar contra la enfermedad.

«El cáncer se ha extendido; las metástasis han llegado a sus huesos y a otras partes del cuerpo. Es muy doloroso y debilitante», afirmó.

Joe Biden, de 83 años, fue el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Su edad y su salud fueron objeto de numerosos debates durante su presidencia.

Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata en mayo de 2025, unos cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca. En aquel momento ya se había determinado que la enfermedad se había extendido a los huesos.

Desde entonces, el expresidente ha continuado con su tratamiento. En julio de 2026, Biden declaró que el proceso de tratamiento contra el cáncer «iba muy bien».

Al hablar del estado actual de su padre, Hunter Biden dijo que rara vez se queja.

«Es muy doloroso verlo. Lo único que puedo decir sobre el estado actual de salud de mi padre es que desearía que se quejara más. Porque no está bien», afirmó.