Hansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran Torres

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Hansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran Torres

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, comentó las informaciones sobre el futuro del delantero del equipo Ferran Torres y su posible traspaso al Paris Saint-Germain. Según Goal.com, el técnico alemán destacó que actualmente está centrado en la pretemporada y en trabajar con los jugadores disponibles de la plantilla. Goal.com informa .

El contrato vigente del internacional español de 26 años entra en su último año. Según las informaciones difundidas por la prensa, Torres habría expresado su deseo de fichar por el gigante francés y habría alcanzado un acuerdo sobre las condiciones de su contrato personal. Aun así, la directiva podría verse obligada a estudiar las ofertas recibidas para mejorar la situación financiera del club y equilibrar la plantilla.

El traspaso de Flick y Ronald Araújo al Liverpool

Al responder a las preguntas de los periodistas después del partido de pretemporada disputado en Udine, Hansi Flick afirmó que respeta las vacaciones del jugador y las negociaciones contractuales. Respondió brevemente: «Respeto las vacaciones de los jugadores y no tengo información adicional».

El futuro del defensa Ronald Araújo también estuvo en el centro del debate durante la rueda de prensa. El internacional uruguayo estaría cerca de marcharse cedido al Liverpool hasta el final de la temporada. Flick elogió la condición física y la velocidad del defensa, y no descartó que esté buscando un nuevo desafío.

La situación del mercado de fichajes y los planes de futuro

El entrenador alemán afirmó que continuarán trabajando para reforzar el equipo, aunque subrayó la importancia de no precipitarse en el mercado de fichajes. En su opinión, la actual pretemporada se está desarrollando de forma diferente a lo habitual debido a los compromisos internacionales.

«Siempre hablamos de mejorar el equipo y fichar a los jugadores que necesitamos, pero debemos mantener la calma en el mercado», declaró Flick. También añadió que el equipo todavía no podrá rendir al 100 % de sus capacidades antes del parón internacional y que continuarán trabajando con los jugadores disponibles.

BarcelonaHansi FlickFerran TorresRonald AraújoFichajes
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