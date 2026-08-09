Un enorme elefante marino tumbado en la carretera se convierte en estrella de Internet

Un elefante marino austral que vive en Tasmania, Australia, llamado Nil ha vuelto a llamar la atención en Internet. Este animal marino, que pesa casi una tonelada, sorprende a los habitantes y a los usuarios de las redes sociales con su comportamiento inusual.

Nil, de cinco años, llega dos veces al año al sur de Tasmania. Después de alimentarse en el mar durante varios meses, regresa a la costa para descansar. Sin embargo, sus hábitos en tierra firme no se limitan a descansar tranquilamente.

A veces, Nil se tumba en medio de la carretera y detiene el tráfico. En algunas ocasiones, incluso ha derribado barreras y señales, causando daños en la infraestructura cercana. Por eso, los vídeos de sus andanzas se han difundido rápidamente en las redes sociales.