Dmitry Kuznetsov, exjugador del CSKA de Moscú, expresó opiniones tajantes sobre la participación de la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026 y su encuentro contra Portugal.

Uzbekistán cayó 0-5 ante Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos. Según Kuznetsov, las posibilidades de los «Lobos Blancos» de obtener un resultado positivo eran muy bajas.

«En realidad, las posibilidades de Uzbekistán eran casi nulas contra Portugal. Por supuesto, podría haber habido una jugada a balón parado o un gol inesperado, pero esta vez no sucedió», afirmó el experto.

En su opinión, Portugal saltó al campo con una motivación y cohesión especiales tras el empate inesperado de la primera jornada.

«Los portugueses entendían perfectamente que debían marcar y ganar, ya que el empate de la primera jornada fue un resultado imprevisto que no estaba en sus planes», destacó Kuznetsov.

El exfutbolista señaló que esta es la primera participación de Uzbekistán en un Mundial y que la mayoría de los integrantes del equipo no tienen suficiente experiencia a este nivel.

Mencionó únicamente a Eldor Shomurodov y Abdukodir Husanov como jugadores con una experiencia internacional relativamente alta. Sin embargo, señaló que Husanov cometió errores en algunas situaciones que terminaron en goles de Portugal.

«Por eso el resultado fue así. Los futbolistas uzbekos no lograron alcanzar al rival en muchas ocasiones y mostraron inseguridad al pasar al ataque», dijo Kuznetsov.

El experto también criticó la decisión de proponer a Fabio Cannavaro como entrenador de la selección de Uzbekistán.

Según él, la fama de un entrenador o sus logros como jugador no garantizan los resultados del equipo. Todo depende del nivel y las capacidades de los jugadores que tiene a su cargo.

«No tenía sentido llamar a Cannavaro. No importa qué método de entrenamiento uses o que hayas ganado el Balón de Oro. Al final, todo depende del nivel de tus jugadores. Cannavaro no tenía una plantilla de ese nivel bajo su mando», añadió.

Kuznetsov también se refirió a la actuación de Cristiano Ronaldo, quien marcó dos goles en el encuentro. Afirmó que no se debe valorar excesivamente el doblete del delantero portugués.

«Después de marcar dos goles a Uzbekistán, Ronaldo no debería darse demasiada importancia. En el campo se le permitió casi todo y tuvo muchísimas ocasiones», dijo el exfutbolista.

Asimismo, Kuznetsov calificó como una falta de respeto ciertos comportamientos de Ronaldo hacia los jugadores rivales al final del partido.

Afirmó que el futbolista portugués chocó deliberadamente con sus rivales en algunos episodios y se tomó demasiadas libertades.

«Si el rival hubiera sido uno de los equipos fuertes de Europa, no le habrían permitido tales acciones. Si hubiera jugado así contra Alemania o España, habría recibido una respuesta dura en el mismo campo», subrayó Kuznetsov.

La selección de Uzbekistán perdió sus dos primeros partidos del Mundial ante Colombia y Portugal. Ahora, los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentarán a la República Democrática del Congo en la última jornada de la fase de grupos.