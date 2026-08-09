La Juventus sigue a Matias Galarza para reforzar el centro del campo

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La Juventus sigue a Matias Galarza para reforzar el centro del campo

Según la información publicada por Tuttosport, la Juventus está estudiando seriamente el fichaje de Matias Galarza, uno de los centrocampistas sudamericanos más prometedores, para reforzar su plantilla. El paraguayo fue ofrecido a la directiva del club turinés, que analiza detalladamente su posible traspaso. Así lo informa Goal.com.

Actualmente, la Juventus carece de un mediapunta clásico en el centro del campo, capaz de conectar el juego y dirigir los ataques en el momento adecuado. Precisamente por ello, el jugador ha llamado la atención del cuerpo técnico. Además, su precio relativamente asequible podría convertir su fichaje en una opción financieramente conveniente para el club.

Trayectoria y características del jugador

Nacido en 2002 en Asunción, la capital de Paraguay, Matias Galarza se formó en la academia de Olimpia Asunción. Posteriormente fichó por el club brasileño Vasco da Gama, donde disputó 58 partidos y marcó 5 goles entre 2021 y 2023. También jugó cedido en Coritiba.

Después de continuar su carrera en Argentina, donde defendió los colores de Talleres y River Plate, el centrocampista llegó al Atlanta United de Estados Unidos. Con la selección de Paraguay, suma 19 partidos y 4 goles.

Prioridades y condiciones del traspaso

Según Goal.com, River Plate estaría dispuesto a vender al futbolista por apenas 6 millones de euros. Sin embargo, la Juventus tiene ahora otras prioridades: el club planea resolver primero las necesidades de la defensa y fichar a un nuevo portero.

Además, antes de incorporar a otro centrocampista, la Juventus deberá permitir la salida de uno de los siguientes jugadores: Arthur, Koopmeiners o Miretti. El amistoso disputado contra Australia también dejó claro que el equipo turinés necesita un mediapunta con capacidad para jugar en profundidad en el centro del campo.

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