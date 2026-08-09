El FC Barcelona, descontento con la decisión de Frenkie de Jong

La directiva del FC Barcelona está cada vez más descontenta con la firme postura del centrocampista Frenkie de Jong sobre el tratamiento de su lesión de tobillo. Según SPORT, el jugador neerlandés rechaza categóricamente las recomendaciones del equipo médico del club, que aconseja una intervención quirúrgica, lo que está generando una fuerte tensión entre las partes. Goal.com informa de ello.

El futbolista de 29 años no juega desde la fase decisiva de la pasada temporada y, por ahora, no muestra señales de mejorar su estado físico. Si continúa con un tratamiento conservador, podría verse obligado a permanecer alejado de los terrenos de juego entre cuatro y seis meses más. Los médicos del club, sin embargo, consideran que la operación es la única forma de resolver completamente el problema.

Cambios tácticos y en la plantilla

Este conflicto médico supone un duro golpe para los planes tácticos del nuevo entrenador, Hansi Flick, de cara a la próxima temporada. Mientras el técnico remodela la línea del centro del campo, la baja de un jugador importante complica aún más la situación. Además, en las oficinas del Camp Nou existe cierto malestar por las prioridades del futbolista durante los últimos meses.

En el club predomina la opinión de que De Jong dedicó sus últimas energías de la pasada temporada no al FC Barcelona, sino a preparar el Mundial con la selección de los Países Bajos. Cabe recordar que el jugador no disputó los dos últimos partidos de la temporada y se incorporó de inmediato a la selección dirigida por Ronald Koeman.

Competencia y planes de fichajes

La ausencia de De Jong y la continuidad de su lesión han aumentado el protagonismo de otros futbolistas talentosos del equipo. El rendimiento destacado de Marc Bernal y el regreso de Gavi ponen en riesgo el estatus del neerlandés como líder indiscutible en la transición de la defensa al ataque. Por ello, su futuro en el equipo está en entredicho.

Otro aspecto delicado de la situación está relacionado con los esfuerzos del FC Barcelona por fichar a la estrella del Manchester City, Rodri. El centrocampista español es el principal objetivo de los catalanes para la posición de pivote. Si el club logra sortear las restricciones del fair play financiero y ficha a Rodri, esto afectaría directamente al lugar de De Jong en el equipo y generaría una fuerte competencia en el centro del campo.