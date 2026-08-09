Se aclara la situación sobre el traspaso de Michael Olise al Real Madrid

·107·Deportes
Se aclara la situación sobre el traspaso de Michael Olise al Real Madrid

Las informaciones sobre la disposición del Real Madrid a gastar una cifra récord por Michael Olise, líder del Bayern, despertaron un gran interés en el mundo del fútbol. Sin embargo, se supo que el gigante alemán no tiene intención de vender al jugador e incluso podría rechazar una oferta superior a 200 millones de euros, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el gigante español se preparaba para invertir una suma enorme en el mercado de fichajes para incorporar al extremo francés a su proyecto de reunir a nuevos «Galácticos». El futbolista de 24 años se convirtió en uno de los jugadores más brillantes del mundo tras registrar 66 acciones decisivas con su club y su selección durante la temporada 2025/26, lo que intensificó aún más este interés.

Los cambios en el Real Madrid y las perspectivas del fichaje

Sin embargo, el Real Madrid habría puesto temporalmente estos planes en pausa. Vinicius Junior, relacionado anteriormente con el Arsenal, firmó un nuevo contrato beneficioso con el club. Además, el delantero marfileño Yan Diomande, capaz de jugar por las bandas, se incorporó a la plantilla mediante un acuerdo de 140 millones de euros.

Por ello, el club blanco no necesita actualmente gastar una gran cantidad por Olise en este mercado de fichajes. Aunque se dice que el propio jugador está deslumbrado por la atención del Santiago Bernabéu y desea marcharse a Madrid, el traspaso parece difícil de concretar en las circunstancias actuales.

La firme postura del Bayern

El excentrocampista del Bayern Dietmar Hamann explicó la firme postura del club al respecto en una entrevista concedida a Goal. Según él, el presidente del Bayern, Uli Hoeness, ya había afirmado categóricamente que el club nunca era un vendedor de jugadores y que solo vendía futbolistas cuando lo deseaba.

En opinión de Hamann, la situación no cambiará a menos que el propio jugador manifieste abiertamente su deseo de abandonar el club. Sin embargo, en el contexto actual, con Yan Diomande camino de Madrid y Vini Jr permaneciendo en el equipo, parece poco probable que Olise se marche también a la capital española al mismo tiempo.

El experto señaló que Olise se incorporaría a los entrenamientos en los próximos días, tras el regreso del Bayern de su gira por Asia, y que continuaría jugando para el club la próxima temporada. Recordemos que anteriormente se informó de que el Real Madrid podría pagar 223 millones de euros por el francés, convirtiéndolo en el jugador más caro del mundo y superando el récord del traspaso de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.

Real MadridMichael OliseBayern MúnichFichajeFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Girona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia SaudíGirona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia SaudíHoy, 02:52Comienza la semana decisiva para el futuro de Julián ÁlvarezComienza la semana decisiva para el futuro de Julián ÁlvarezHoy, 02:35Darwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el clubDarwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el clubHoy, 02:16El Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine CamaraEl Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine CamaraHoy, 01:34Juventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon LucumíJuventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon LucumíHoy, 00:55Florian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni IraolaFlorian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni IraolaHoy, 00:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)