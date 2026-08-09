Se aclara la situación sobre el traspaso de Michael Olise al Real Madrid

Las informaciones sobre la disposición del Real Madrid a gastar una cifra récord por Michael Olise, líder del Bayern, despertaron un gran interés en el mundo del fútbol. Sin embargo, se supo que el gigante alemán no tiene intención de vender al jugador e incluso podría rechazar una oferta superior a 200 millones de euros, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el gigante español se preparaba para invertir una suma enorme en el mercado de fichajes para incorporar al extremo francés a su proyecto de reunir a nuevos «Galácticos». El futbolista de 24 años se convirtió en uno de los jugadores más brillantes del mundo tras registrar 66 acciones decisivas con su club y su selección durante la temporada 2025/26, lo que intensificó aún más este interés.

Los cambios en el Real Madrid y las perspectivas del fichaje

Sin embargo, el Real Madrid habría puesto temporalmente estos planes en pausa. Vinicius Junior, relacionado anteriormente con el Arsenal, firmó un nuevo contrato beneficioso con el club. Además, el delantero marfileño Yan Diomande, capaz de jugar por las bandas, se incorporó a la plantilla mediante un acuerdo de 140 millones de euros.

Por ello, el club blanco no necesita actualmente gastar una gran cantidad por Olise en este mercado de fichajes. Aunque se dice que el propio jugador está deslumbrado por la atención del Santiago Bernabéu y desea marcharse a Madrid, el traspaso parece difícil de concretar en las circunstancias actuales.

La firme postura del Bayern

El excentrocampista del Bayern Dietmar Hamann explicó la firme postura del club al respecto en una entrevista concedida a Goal. Según él, el presidente del Bayern, Uli Hoeness, ya había afirmado categóricamente que el club nunca era un vendedor de jugadores y que solo vendía futbolistas cuando lo deseaba.

En opinión de Hamann, la situación no cambiará a menos que el propio jugador manifieste abiertamente su deseo de abandonar el club. Sin embargo, en el contexto actual, con Yan Diomande camino de Madrid y Vini Jr permaneciendo en el equipo, parece poco probable que Olise se marche también a la capital española al mismo tiempo.

El experto señaló que Olise se incorporaría a los entrenamientos en los próximos días, tras el regreso del Bayern de su gira por Asia, y que continuaría jugando para el club la próxima temporada. Recordemos que anteriormente se informó de que el Real Madrid podría pagar 223 millones de euros por el francés, convirtiéndolo en el jugador más caro del mundo y superando el récord del traspaso de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.