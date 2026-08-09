Presentan el comunicador T-Echo Card que funciona sin conexión móvil

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Presentan el comunicador T-Echo Card que funciona sin conexión móvil

La empresa LilyGo presentó un nuevo dispositivo autónomo llamado T-Echo Card, que permite comunicarse y transmitir datos incluso sin redes móviles ni Internet. Según ixbt.com, este compacto gadget, cuyo precio es de solo 60 dólares, está diseñado para intercambiar mensajes a largas distancias sin depender de los operadores móviles, algo especialmente importante en zonas remotas y entornos de campo. Ixbt.com informa de ello.

El funcionamiento del nuevo dispositivo se basa principalmente en la tecnología LoRa, que permite transmitir pequeños paquetes de datos a distancias considerables con un bajo consumo de energía. Gracias a esta solución, el T-Echo Card puede utilizarse eficazmente fuera de la cobertura de las redes móviles, por ejemplo, en sistemas de senderismo de zonas montañosas, así como para controlar a distancia vehículos y diversos equipos ubicados en lugares remotos.

Funciones avanzadas y especificaciones técnicas

El T-Echo Card no es solo un medio de comunicación, sino también un gadget multifuncional equipado con varios sensores útiles. Incluye los siguientes componentes:

  • Módulo GPS/GNSS — para determinar las coordenadas exactas del dispositivo y transmitirlas mediante LoRa;
  • Acelerómetro (sensor de movimiento) — para detectar movimientos y enviar una alerta en caso de emergencia;
  • Módulo NFC — para funcionar con distintas etiquetas y sistemas de identificación;
  • Pantalla OLED (72 × 40 píxeles) — para mostrar el estado del dispositivo y sus principales parámetros;
  • Micrófono y altavoz — para interactuar con el usuario.
La carcasa del dispositivo tiene unas dimensiones compactas (90 × 60 × 9,5 mm) y cuenta con protección IP66 frente a las condiciones externas. También incorpora elementos estructurales destinados a aumentar su fiabilidad general.

Autonomía y alternativas del mercado

Para garantizar un funcionamiento continuo, el dispositivo incorpora un pequeño panel solar de 0,25 W junto con la batería principal. Aunque no puede suministrar energía completa cuando todos los sensores y transmisores funcionan de manera constante, el panel puede recargar gradualmente la batería en el campo y prolongar considerablemente la autonomía total.

Cabe señalar que LilyGo ya había desarrollado otros dispositivos basados en una idea similar. El T-Deck Max, con un precio de 110 dólares, destaca por su pantalla E-ink y su teclado QWERTY, mientras que el T-Deck Plus, de 70 dólares, es un dispositivo portátil de programación. En el mercado también existen kits alternativos como el MeshCore Starter Kit de Seeed Studio, diseñado para crear una red privada con un alcance de hasta 10 kilómetros.

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Abror Shuhratov
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