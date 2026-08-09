El nuevo avión de carga Airbus A350F supera con éxito una prueba importante

El gigante europeo de la aviación Airbus ha completado una de las etapas más importantes antes del primer vuelo de su avión de carga de nueva generación Airbus A350F. Según Ixbt.com, la aeronave superó con éxito en Toulouse unas pruebas de vibración en tierra (Ground Vibration Test — GVT) que duraron tres días, confirmando en la práctica la solidez de su estructura. Así lo comunica Ixbt.com.

El objetivo principal de estas pruebas era predecir de antemano cómo se comportaría la estructura del avión bajo cargas aerodinámicas y vibratorias, además de comprobar la precisión de los modelos informáticos. Durante los ensayos, los especialistas hicieron vibrar deliberadamente la aeronave a distintas frecuencias. Para ello se utilizaron métodos especiales y tecnologías modernas.

Proceso de las pruebas y métodos utilizados

Durante el experimento, los ingenieros emplearon dos enfoques principales. En el primero, las propias superficies aerodinámicas del A350F se movieron a frecuencias determinadas. En el segundo, se activaron vibradores electrodinámicos externos instalados en los principales puntos de la estructura: extremos de las alas, parte trasera del fuselaje y motores.

La respuesta del avión a estas influencias se controló mediante una red de acelerómetros especiales. Las aceleraciones y las vibraciones de resonancia se midieron en tiempo real, y los datos obtenidos después de cada ciclo se analizaron rápidamente. Esto permitió introducir a tiempo modificaciones en el programa de pruebas posterior.

Resultados y próximos planes

Los resultados alegraron a los especialistas: las prestaciones reales del A350F coincidieron muy bien con los cálculos iniciales. Actualmente, los ingenieros están terminando de procesar estos datos y ajustando los modelos matemáticos y aeroelásticos del avión. La preparación de este proceso había durado casi dos años.

La finalización exitosa de las pruebas GVT abre el camino al primer vuelo del Airbus A350F. Una vez iniciado el programa de pruebas preliminares, la empresa pasará a una etapa aún más importante: las pruebas de vibración durante el vuelo. Estas comprobaciones están previstas para los tres primeros meses del programa y permitirán verificar la estabilidad de la aeronave.