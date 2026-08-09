Usyk reveló el nombre de su último rival: ¿se retirará del ring?

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Usyk reveló el nombre de su último rival: ¿se retirará del ring?

Tras renunciar a todos los cinturones mundiales de los pesos pesados, Oleksandr Usyk confirmó que su equipo negocia con un excampeón mundial.

Se trata del famoso noqueador estadounidense Deontay Wilder . El boxeador ucraniano planea poner punto final a su carrera profesional con este combate.

«Si el equipo de Deontay quiere, estoy listo»

En una entrevista exclusiva con The Athletic, Usyk habló abiertamente sobre esta posible pelea y los planes de su equipo:

«¿Por qué no? Si el equipo de Deontay quiere esta pelea, la haré. Aquí hablamos de dinero y negocios… Ahora tenemos dos opciones y elegiremos la que más nos convenga. Mi equipo está trabajando en ello en este momento», declaró el boxeador ucraniano.

«Último baile» y un cuerpo agotado: las razones de la retirada de Usyk

Al mismo tiempo, Usyk, excampeón mundial indiscutido en dos categorías de peso, no descartó que su «último baile» no significara necesariamente que no volvería a subir al ring, aunque reconoció que su cuerpo muestra signos de cansancio:

«Tomemos a Tyson Fury. Se va, vuelve, se va y vuelve. Pasamos muchísimo tiempo en este deporte, así que es muy difícil decir tajantemente que “todo ha terminado para mí”. Pero cuando trabajas a un ritmo tan alto durante muchos años, tu cuerpo se cansa. Mi cuerpo también está cansado. No soy de hierro ni un extraterrestre. Lo más importante es mi familia: tengo hijos», explicó el boxeador.

Si las negociaciones para una pelea entre Usyk y Wilder concluyen con éxito, el mundo del boxeo será testigo de un dramático y mediático enfrentamiento entre dos de las figuras más destacadas de los pesos pesados.

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Shuhrat Razzakov
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