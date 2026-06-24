Revolución táctica de Mourinho en el Real: ¿en qué posición jugarán Mbappe y Vinicius?

El «Special One», Jose Mourinho, de vuelta al mando del Real Madrid, ya ha preparado sus planes para la nueva temporada. The Athletic según informaciones fiables difundidas por la publicación, el especialista portugués quiere cambiar radicalmente la identidad táctica del equipo para la temporada 2026/27.

Nuevo sistema prioritario: 4-2-3-1

Mourinho planea alinear al «Club Blanco» principalmente en un esquema táctico 4-2-3-1 la próxima temporada. Se espera que esta disposición resuelva definitivamente el problema de posicionamiento entre las dos estrellas del equipo:

Kilian Mbappe actuará como delantero centro (un 9 puro) y estará en el centro de los ataques.

Vinicius Junior regresará a la banda izquierda, su posición favorita y más cómoda. Esto permitirá que la estrella brasileña aproveche al máximo su velocidad y regate.

¿Cuál es la diferencia con la temporada pasada?

Aunque los madrileños probaron diversos esquemas tácticos la temporada pasada, utilizaron mayoritariamente 4-4-2 en diversas variantes. En aquel sistema, Mbappe y Vinicius no jugaban por las bandas, sino que formaban una pareja directa en la línea de ataque.

Resumen del cambio táctico: Temporada anterior (4-4-2): Mbappe y Vinicius — compañeros en el ataque.

Nueva temporada (4-2-3-1): Mbappe — en el centro, Vinicius — en la banda izquierda.

La misión principal del «Special One» en Madrid

Cabe recordar que Jose Mourinho fue nombrado entrenador del Real Madrid a principios de junio de este año. El técnico portugués ha firmado un contrato a largo plazo con el club hasta el verano de 2029 .

La tarea principal asignada es clara: devolver al Real a su posición de líder absoluto del fútbol español y europeo. ¡Veremos pronto, en la nueva temporada, cuántos trofeos traerán estos nuevos movimientos tácticos de Mourinho a Madrid!