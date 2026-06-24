Una estatua gigante de 26 metros en honor a Lionel Messi erigida en Argentina

·27·Deportes
Una estatua gigante de 26 metros en honor a Lionel Messi erigida en Argentina

El capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha recibido un nuevo homenaje monumental en su tierra natal. Una imponente estatua de 26 metros (85 pies) se alzó en la ciudad de Cutral-Có, en la Patagonia. Este monumento confirma no solo los éxitos del deportista, sino también su estatus como ícono para todo el país. Así lo informa Goal.com reporta .

Con un peso de 70 toneladas de acero, esta estructura fue preparada meticulosamente durante 18 meses por el escultor local Aldo Beroisa. La estatua representa a Lionel Messi en la postura simbólica que adoptó en el estadio Lusail tras la victoria en la final de la Copa Mundial de 2022 en Qatar. También se le representa en su celebración tradicional, señalando al cielo en homenaje a su difunta abuela.

Un monumento récord a nivel mundial

En una entrevista con The Associated Press, el escultor Aldo Beroisa destacó: "Él es el embajador natural de Argentina. Este trabajo fue muy importante para mí, no solo como artista, sino como argentino". Con sus dimensiones, esta estatua se ha convertido en el monumento más grande del mundo dedicado a Lionel Messi.

Cabe señalar que, anteriormente, se había erigido una estatua de 21 metros en honor al jugador en Kolkata, India. Sin embargo, las autoridades de Bengala Occidental ordenaron su desmantelamiento por razones de seguridad. Según el legislador local Sharadvat Mukherjee, la estatua en la India oscilaba debido a los fuertes vientos, volviéndose peligrosa. El nuevo monumento en la Patagonia, gracias a su robusta estructura de acero, se considera libre de tales riesgos.

Resultados históricos y nuevos récords

La inauguración de la estatua coincide con nuevos hitos históricos en la carrera de Lionel Messi. El delantero de 38 años marcó recientemente un doblete contra Austria, elevando su cuenta de goles en Copas Mundiales a 18. De esta manera, superó el récord de larga data del alemán Miroslav Klose, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

Actualmente jugador del Inter Miami en Estados Unidos, el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue demostrando un nivel de juego excepcional a pesar de estar cerca de cumplir 39 años. Aunque la ciudad de Cutral-Có es tradicionalmente un centro industrial, la instalación de este monumento ha provocado un aumento espectacular en el flujo turístico de la zona. Esto demuestra que la "Messimanía" sigue siendo poderosa incluso en las regiones más remotas de Argentina.

Lionel MessiArgentinaFútbolRécordCopa Mundial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Conflicto entre el Atlético Madrid y el FC Barcelona: el traspaso de Julian Alvarez desata la polémicaConflicto entre el Atlético Madrid y el FC Barcelona: el traspaso de Julian Alvarez desata la polémicaHoy, 22:37Un diamante entre derrotas — ¡Behruz Karimov sorprende a los expertos europeos!Un diamante entre derrotas — ¡Behruz Karimov sorprende a los expertos europeos!Hoy, 22:12Rio Ferdinand responde a los críticos de Cristiano Ronaldo: «¡Cierren la boca!»Rio Ferdinand responde a los críticos de Cristiano Ronaldo: «¡Cierren la boca!»Hoy, 21:57Harry Kane explica su falta de acierto ante Ghana: el capitán inglés en el centro de las críticasHarry Kane explica su falta de acierto ante Ghana: el capitán inglés en el centro de las críticasHoy, 21:34¿Qué dijo Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán?¿Qué dijo Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán?Hoy, 21:17Ronaldo responde a las críticas tras el partido contra UzbekistánRonaldo responde a las críticas tras el partido contra UzbekistánHoy, 21:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán