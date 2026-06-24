Una estatua gigante de 26 metros en honor a Lionel Messi erigida en Argentina

El capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha recibido un nuevo homenaje monumental en su tierra natal. Una imponente estatua de 26 metros (85 pies) se alzó en la ciudad de Cutral-Có, en la Patagonia. Este monumento confirma no solo los éxitos del deportista, sino también su estatus como ícono para todo el país. Así lo informa Goal.com reporta .

Con un peso de 70 toneladas de acero, esta estructura fue preparada meticulosamente durante 18 meses por el escultor local Aldo Beroisa. La estatua representa a Lionel Messi en la postura simbólica que adoptó en el estadio Lusail tras la victoria en la final de la Copa Mundial de 2022 en Qatar. También se le representa en su celebración tradicional, señalando al cielo en homenaje a su difunta abuela.

Un monumento récord a nivel mundial

En una entrevista con The Associated Press, el escultor Aldo Beroisa destacó: "Él es el embajador natural de Argentina. Este trabajo fue muy importante para mí, no solo como artista, sino como argentino". Con sus dimensiones, esta estatua se ha convertido en el monumento más grande del mundo dedicado a Lionel Messi.

Cabe señalar que, anteriormente, se había erigido una estatua de 21 metros en honor al jugador en Kolkata, India. Sin embargo, las autoridades de Bengala Occidental ordenaron su desmantelamiento por razones de seguridad. Según el legislador local Sharadvat Mukherjee, la estatua en la India oscilaba debido a los fuertes vientos, volviéndose peligrosa. El nuevo monumento en la Patagonia, gracias a su robusta estructura de acero, se considera libre de tales riesgos.

Resultados históricos y nuevos récords

La inauguración de la estatua coincide con nuevos hitos históricos en la carrera de Lionel Messi. El delantero de 38 años marcó recientemente un doblete contra Austria, elevando su cuenta de goles en Copas Mundiales a 18. De esta manera, superó el récord de larga data del alemán Miroslav Klose, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

Actualmente jugador del Inter Miami en Estados Unidos, el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue demostrando un nivel de juego excepcional a pesar de estar cerca de cumplir 39 años. Aunque la ciudad de Cutral-Có es tradicionalmente un centro industrial, la instalación de este monumento ha provocado un aumento espectacular en el flujo turístico de la zona. Esto demuestra que la "Messimanía" sigue siendo poderosa incluso en las regiones más remotas de Argentina.