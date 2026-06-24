Harry Kane y el misticismo: un brujo ghanés « liberó » al capitán inglés

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Harry Kane y el misticismo: un brujo ghanés « liberó » al capitán inglés

Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Munich, no pudo mostrar su mejor nivel en el partido contra Ghana durante la Copa del Mundo. Las afirmaciones de que el fracaso de Inglaterra en este encuentro, que terminó en empate, no se debió solo a factores deportivos sino a fuerzas sobrenaturales, están causando un gran revuelo en el mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El conocido espiritualista ghanés Nana Kwaku Bonsam se pronunció tras el encuentro, asegurando que él fue la causa principal de los errores de Harry Kane y de su incapacidad para marcar. Este individuo, que se hace llamar el «Demonio del Miércoles», afirma haber utilizado un hechizo especial contra el capitán inglés para proteger a su patria. Según Goal.com, Bonsam anunció que, tras este resultado, ahora «dejaría en paz» al delantero.

«Soy el espiritualista más poderoso del mundo»

Al finalizar el partido, Bonsam anunció que había eliminado la «prohibición» relacionada con Harry Kane mediante un ritual particular. «Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora libero a Harry Kane, puede marcar goles libremente en el próximo partido. Harry, no te enfades conmigo, somos amigos», destacó el brujo ghanés.

Lo curioso es que Nana Kwaku Bonsam no habló después del partido simplemente para presumir. Mucho antes del inicio del encuentro, se había manifestado a través de los medios de comunicación advirtiendo que estaba trabajando para «neutralizar» a Kane. Según sus palabras, no quería lesionar al futbolista, sino simplemente impedir que encontrara el camino hacia la portería de Ghana.

El famoso ilusionista Uri Geller también intentó intervenir en esta extraña situación. Geller es conocido por haber afirmado que causó el fallo del penalti de Gary McAllister en la Euro 96. Esta vez, prometió activar su «escudo psíquico» para proteger a Harry Kane de las «vibraciones negativas» del brujo ghanés. Sin embargo, los acontecimientos del partido demostraron que la «influencia» de Bonsam parecía haber sido más fuerte.

Estadísticas y caída inesperada

Harry Kane había comenzado esta Copa del Mundo con un ánimo muy alto. En el primer partido contra Croacia, que terminó 4-2, anotó un doblete, igualando a Gary Lineker en la lista de los máximos goleadores de la historia de la selección inglesa. Pero su apatía y la incapacidad de aprovechar las ocasiones de gol contra Ghana sorprendieron a muchos expertos.

Para los aficionados al fútbol, este tipo de eventos místicos siempre despiertan interés. Aunque en el fútbol moderno todo depende de la preparación física y la táctica, las noticias sobre estos «chamanes» y «brujos» aparecen con frecuencia en torneos con participación de selecciones africanas. Ahora, todos los aficionados observan si Harry Kane podrá recuperar su eficacia habitual en los próximos encuentros.

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