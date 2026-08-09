Científicos chinos crean el mapa geológico mundial más detallado de la Luna

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Científicos chinos crean el mapa geológico mundial más detallado de la Luna

Científicos chinos han presentado el mapa geológico mundial más completo y detallado de la superficie lunar, a escala 1:5 000 000. Este ambicioso proyecto se completó con los datos más recientes recopilados durante el programa Chang'e del país y otras misiones lunares internacionales. Según la agencia de noticias Xinhua, el nuevo mapa servirá como fuente fundamental para construir en el futuro una estación de investigación científica en la Luna, seleccionar con precisión los lugares de aterrizaje y elaborar planes estratégicos para estudiar nuestro satélite natural. Ixbt.com informa de ello.

Este mapa único, de aproximadamente 280 × 120 centímetros, incluye más de 13 000 cráteres de impacto y 81 enormes cuencas. También clasifica con precisión 14 tipos de estructuras geológicas y 17 tipos de rocas. Los especialistas destacan que una clasificación tan exhaustiva es un paso importante para comprender la estructura interna y la evolución de la Luna.

Nueva cronología de la historia geológica de la Luna

Uno de los principales resultados científicos del proyecto es la actualización de la escala de tiempo geológico lunar. Este sistema permite relacionar las capas y estructuras de la superficie de nuestro satélite natural con periodos concretos de su historia. En particular, los científicos han precisado las fechas de inicio de los periodos geológicos basándose en los datos más recientes:

  • el comienzo del periodo Aitken se estima ahora en hace 4,33 mil millones de años;
  • el periodo Nectárico comenzó hace 4,17 mil millones de años;
  • el inicio del periodo Imbriense se ha fijado hace 3,92 mil millones de años.
Además, este mapa presenta por primera vez una clasificación mundial más detallada de las capas geológicas lunares tardías. Esto permitirá a la comunidad científica comprender mejor las etapas de formación de la corteza lunar.

Análisis de la composición mineral y las capas profundas

Para crear el nuevo mapa, los autores utilizaron ampliamente mapas de alta resolución de la composición mineral y los resultados de las últimas misiones espaciales. En particular, las observaciones realizadas por las sondas Chang'e-4 y Chang'e-6 permitieron detectar la presencia de rocas gabro-noríticas en la cuenca Polo Sur-Aitken, la mayor estructura de impacto de la Luna. Estos datos abren el camino a valiosas conclusiones científicas sobre la estructura profunda del interior lunar y su composición material.

Para un mapa de semejante escala, los especialistas desarrollaron un sistema completamente nuevo para representar los objetos geológicos. Se establecieron tamaños mínimos que permiten conservar la legibilidad del mapa para las distintas estructuras y, al mismo tiempo, mostrar los grandes objetos de importancia científica. Según los investigadores chinos, este mapa constituirá en el futuro una base sólida para todos los programas espaciales internacionales y nacionales destinados a estudiar la superficie y el interior de la Luna.

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Abror Shuhratov
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