Fabio Cannavaro sobre Cristiano Ronaldo: «Debería jugar unos años más»

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Fabio Cannavaro sobre Cristiano Ronaldo: «Debería jugar unos años más»

El seleccionador nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, compartió sus impresiones tras el partido contra Portugal en la Copa del Mundo. El técnico italiano elogió la actuación del capitán rival, Cristiano Ronaldo, e instó al legendario delantero a no retirarse. Portugal se impuso por 5-0 en este encuentro, asestando un duro golpe a las aspiraciones de Uzbekistán de pasar a la siguiente ronda. Así lo informa Goal.com la noticia .

En una entrevista con el diario O Jogo, Cannavaro admitió que sus pupilos estuvieron bajo una gran presión desde el inicio del encuentro. Dos goles concedidos en los primeros minutos desbarataron los planes de la selección uzbeka. Aunque hubo intentos de estabilizar la situación e incluso un gol anulado, la alta calidad técnica de Portugal se impuso.

Ronaldo es un depredador «inteligente» dentro del área

Cannavaro destacó que había pedido a sus jugadores que tuvieran cuidado con Ronaldo antes del partido. «Les dije a mis jugadores que si dejábamos aunque fuera un centímetro de espacio a Cristiano Ronaldo, estaríamos acabados. Así fue y marcó dos goles. Los futbolistas portugueses juegan para él, y a su edad, se mueve con mucha inteligencia dentro del área», añadió el entrenador.

Según Goal.com, Cristiano Ronaldo alcanzó una marca histórica gracias a los goles anotados en este partido. Se convirtió en el primer futbolista masculino en marcar en seis Copas del Mundo diferentes. Asimismo, elevó su cuenta de goles en el torneo a 10, superando la cifra de Eusebio, el máximo goleador histórico de Portugal. Estos logros fueron la respuesta adecuada a las críticas de las últimas semanas.

Al finalizar el encuentro, Fabio Cannavaro reveló que conversó en el campo con la estrella de 41 años. El exdefensa italiano no ocultó su asombro por la condición física de Ronaldo. «Ha entrado en la historia del fútbol, permanecerá para siempre, pero a pesar de ello, sigue jugando con esa pasión. Le dije que debería jugar unos años más y seguir disfrutando del fútbol», afirmó Cannavaro.

Tras el partido, Cristiano Ronaldo publicó en su página de Instagram: «Aquí estamos», recordando al mundo que sigue estando en un nivel superior. Para la selección de Uzbekistán, esta derrota complica su situación en el grupo, aunque jugar contra estrellas mundiales es, sin duda, una gran experiencia para el equipo.

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Nodirbek Razzokov
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