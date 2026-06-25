Nuno Mendes revela el secreto de su espectacular gol contra Uzbekistán

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Nuno Mendes revela el secreto de su espectacular gol contra Uzbekistán

El defensa de la selección de Portugal, Nuno Mendes, comentó sobre su brillante gol marcado contra Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El futbolista portugués cambió el marcador en el minuto 17 con un disparo directo de falta hacia la portería. Curiosamente, Cristiano Ronaldo, experto ejecutor de tiros libres, también estaba posicionado frente al balón. Sin embargo, fue Mendes quien realizó el disparo, sorprendiendo al rival.

Según el jugador, esta combinación no fue accidental. La selección de Portugal la había preparado específicamente en los entrenamientos.

«Lo trabajamos en los entrenamientos. Normalmente, todo el mundo piensa que Cristiano ejecutará la falta. Podríamos usar este método en el futuro. Quizás no sea yo, sino otro jugador, pero podría volver a funcionar», dijo Mendes.

El defensa también destacó que los futbolistas de Portugal mantuvieron un alto nivel de concentración durante todos los minutos del encuentro contra Uzbekistán.

«Estamos muy contentos. Mantuvimos la concentración total durante el partido. Ahora debemos recuperarnos bien y prepararnos para el siguiente encuentro. Nuestro objetivo es quedar primeros del grupo», afirmó.

Nuno Mendes también se pronunció sobre las críticas que rodean a la selección. Según sus palabras, la presión y las críticas son parte integrante del fútbol profesional.

«La crítica es parte del fútbol. Estamos acostumbrados a ello. En el equipo todos se ayudan y estamos preparados para cualquier presión. Lo más importante es mostrar el juego que pide el entrenador y mantenernos fieles a nuestra idea», añadió el defensa portugués.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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