Anthony Elanga revela lo que aprendió jugando con Cristiano Ronaldo

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Anthony Elanga revela lo que aprendió jugando con Cristiano Ronaldo

El delantero de la selección de Suecia y del Nottingham Forest, Anthony Elanga, habló sobre la gran huella que dejó en su carrera el tiempo pasado con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El joven futbolista no ocultó su orgullo de haber coincidido en la misma época que dos de las más grandes leyendas de nuestro tiempo: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Así lo informa el portal Goal.com.

Cabe recordar que la selección de Portugal venció recientemente 5-0 en su encuentro contra Uzbekistán, partido en el que Ronaldo logró anotar un doblete. En una entrevista con el Sweden Herald, Elanga expresó su asombro por el hecho de que su antiguo compañero siga rindiendo a un nivel tan alto.

Según Elanga, la actitud de Cristiano Ronaldo hacia el entrenamiento y su trabajo personal representan una verdadera escuela para cualquier futbolista joven. Destacó que aprendió mucho de la estrella portuguesa, no solo dentro del campo, sino también fuera de él.

Profesionalismo y secretos de recuperación

«Aprendí muchísimo de Ronaldo. Especialmente, me impresionó su estado después de los entrenamientos y la atención que presta al proceso de recuperación. Fue un gran honor jugar en el mismo equipo que él. Es gratificante que siga marcando goles», afirma Elanga.

Actualmente, Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Lionel Messi, de 39, siguen en la cima del fútbol mundial. Elanga reconoció el enorme esfuerzo requerido para mantener tal condición física a esa edad. Al hablar de su propio futuro, el delantero sueco dijo que el tiempo dirá si jugará hasta los 41 años.

Asimismo, el futbolista dio su opinión sobre el debate tradicional entre los aficionados: «¿Ronaldo o Messi?». En su opinión, en lugar de comparar a estas dos leyendas, se debe disfrutar de su juego. «No puedo elegir a uno. Simplemente hay que disfrutar de estos momentos», añadió.

Cabe recordar que Anthony Elanga se desempeña con éxito en la selección de Suecia bajo la dirección de Graham Potter. Su gol contra Países Bajos fue incluso elogiado por el legendario Zlatan Ibrahimovic. Actualmente, continúa aumentando su experiencia y aplicando las lecciones aprendidas de Ronaldo.

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