El partido Portugal — Uzbekistán entre los encuentros más vistos del torneo

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El partido Portugal — Uzbekistán entre los encuentros más vistos del torneo

El encuentro entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, se situó entre los diez partidos con mayor asistencia de público.

El partido, disputado en el NRG Stadium de Houston, fue presenciado por 68 777 espectadores en las gradas. Este resultado colocó al Portugal — Uzbekistán en el séptimo lugar de los partidos con mayor afluencia de la segunda jornada.

La mayor audiencia de la segunda jornada se registró en el partido entre Noruega y Senegal, que reunió a 80 663 espectadores en el estadio.

Asimismo, el partido Argentina — Austria contó con 70 649 espectadores, mientras que el Bélgica — Irán atrajo a 70 317 asistentes.

Top 10 de los partidos con mayor asistencia en la 2ª jornada del Mundial 2026:

  1. Noruega — Senegal — 80 663

  2. Argentina — Austria — 70 649

  3. Bélgica — Irán — 70 317

  4. Suiza — Bosnia y Herzegovina — 70 026

  5. Turquía — Paraguay — 68 827

  6. Países Bajos — Suecia — 68 777

  7. Portugal — Uzbekistán — 68 777

  8. Ecuador — Curazao — 68 598

  9. Jordania — Argelia — 68 371

  10. Brasil — Haití — 68 324

Cabe recordar que el partido entre Portugal y Uzbekistán terminó con una victoria de 5-0 para los europeos.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete para Portugal. Nuno Mendes y Rafael Leão también marcaron. El otro tanto fue registrado como autogol del portero uzbeko Abduvohid Nematov.

PortugalUzbekistánCristiano RonaldoHoustonNRG Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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