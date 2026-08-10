Enzo Maresca anuncia la fecha del regreso de Rodri al Manchester City

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Enzo Maresca anuncia la fecha del regreso de Rodri al Manchester City

Según Goal.com, el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, confirmó que Rodri, el centrocampista estrella del equipo, volverá a entrenarse esta semana. El anuncio se produjo mientras el FC Barcelona intenta fichar al internacional español, en medio de crecientes rumores sobre su traspaso. Goal.com lo informa.

La semana pasada, el gigante de la Premier League rechazó la oferta oficial de 50 millones de euros presentada por el FC Barcelona por el ganador del Balón de Oro 2024. La directiva mancuniana solo contempla vender al centrocampista de 30 años, que entra en el último año de su contrato, si recibe una oferta de al menos 80 millones de euros.

La lesión de Rodri y las condiciones del traspaso

A pesar de las intensas conversaciones sobre un posible traspaso, el experimentado centrocampista continúa con su recuperación tras someterse a una operación de espalda después del triunfo de España en el Mundial. Tras la victoria por 3-1 contra el Atlético de Madrid en Seúl, Enzo Maresca respondió a las preguntas de los periodistas y precisó cuándo regresará el jugador.

Según Maresca, habló con el director deportivo del club, Hugo Viana, sobre el futuro del jugador y, por ahora, no hay novedades. « En este momento estará en Manchester. No hay ninguna novedad. Regresará el 14 de agosto »afirmó el entrenador.

Planes de pretemporada y nuevos desafíos

La directiva y el cuerpo técnico del Manchester City están decididos a conservar a su líder pese al interés de varios grandes clubes españoles y europeos, especialmente el FC Barcelona y el Real Madrid. La prioridad del equipo es ahora que el jugador complete con éxito su rehabilitación médica.

El club se prepara para el partido de la Supercopa contra el Arsenal y para el inicio de la nueva temporada de la Premier League. Mientras el Manchester City comienza la era posterior a Pep Guardiola, disputará su primer partido liguero en casa contra el Bournemouth el 23 de agosto. Enzo Maresca deberá formar su mejor once pese a las incertidumbres de la plantilla.

RodriManchester CityEnzo MarescaFC BarcelonaPremier League
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