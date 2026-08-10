150.000 libras para su amante: ¿cómo gastó Infantino el dinero de la UEFA?

Un nuevo escándalo de corrupción a gran escala sacude al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Según The Telegraph, la presunta amante de Infantino habría recibido más de 150.000 libras esterlinas (175.000 euros) de la UEFA en concepto de indemnización tras abandonar la organización en 2011.

En este contexto, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) podría iniciar una investigación exhaustiva sobre los muchos años de actividad de Infantino en la organización.

Un costoso MBA y un ascenso profesional meteórico

Según los detalles filtrados, la cuantiosa suma pagada a la antigua empleada también incluía los gastos de un programa en una prestigiosa escuela de negocios, concretamente el programa MBA (Master of Business Administration) .

Además, según la fuente:

durante el periodo en que mantuvo una relación cercana con Infantino, la mujer pasó de un simple puesto administrativo a un cargo directivo;

su salario anual habría aumentado en aproximadamente 25.000 libras (29.000 euros) durante su trayectoria profesional en la UEFA.

La UEFA podría investigar los 16 años de actividad de Infantino

Anteriormente, se informó de que, cuando Gianni Infantino ocupaba el cargo de secretario general de la organización, la UEFA había pagado a su amante una indemnización de seis cifras, excesiva e injustificada.

Tras estas irregularidades financieras y conflictos de intereses, la dirección de la UEFA está considerando seriamente iniciar una auditoría exhaustiva sobre los 16 años completos de actividad de Gianni Infantino en la organización.

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