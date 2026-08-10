« Este juego de ajedrez »: Trump revela un nuevo plan para derrotar a Irán

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« Este juego de ajedrez »: Trump revela un nuevo plan para derrotar a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump habló con franqueza sobre la política hacia Teherán, la presión económica y la grave crisis financiera de Irán en una entrevista exclusiva con Axios.

Según el jefe de la Casa Blanca, Washington apuesta más por la contención económica y una táctica cuidadosamente diseñada, como una partida de ajedrez, que por un enfrentamiento militar directo con Irán.

« Irán no tiene dinero, está en una situación muy difícil »

Donald Trump destacó especialmente que sigue de cerca la situación en torno a Irán y que las sanciones económicas contra Teherán están dando resultados:

« Estamos trabajando tranquilamente con Irán, sin aumentar las tensiones. Estamos negociando con ellos a medias y simplemente observamos cómo Irán se hunde en una inflación enorme y se queda sin dinero.

Irán se encuentra en una situación económica muy mala y ya ni siquiera tiene dinero para pagar a sus militares »— declaró el presidente estadounidense.

Trump vinculó directamente esta situación con las medidas firmes adoptadas por Estados Unidos, en particular con el bloqueo naval. Según sus palabras, fueron precisamente estas restricciones las que agravaron la crisis financiera de Irán.

Renuncia a un ataque militar y precios del petróleo

Cabe destacar que, hace unos días, Donald Trump estaba dispuesto a ordenar la reanudación de operaciones militares a gran escala contra Irán. Sin embargo, después abandonó la idea de recurrir a la fuerza y centró su atención en la presión económica.

Asimismo, el presidente estadounidense calificó la caída del precio del petróleo en el mercado mundial, a poco más de 75 dólares por barril, como una gran victoria para los consumidores estadounidenses:

« Todo saldrá bien. Todo siempre sucede así. Esto es simplemente como una partida de ajedrez »— concluyó Trump.

La respuesta de Teherán: condición para negociar

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reaccionó a la postura de Washington.

Afirmó que Teherán no mantendrá ninguna negociación directa con Washington hasta que Estados Unidos deje de incumplir el memorando de entendimiento firmado anteriormente.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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