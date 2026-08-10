El amistoso del Chelsea en Malasia termina en polémica

Según Goal.com, el próximo partido amistoso del Chelsea, club londinense, en Malasia estuvo marcado por disturbios inesperados y una fuerte polémica. El intenso duelo ante Johor Darul Ta'zim terminó con un espectacular 3-3, pero la cancelación de la tanda de penaltis prevista tras el tiempo reglamentario provocó la indignación de los aficionados y del cuerpo técnico. informa Goal.com.

El comienzo del partido se convirtió en un auténtico espectáculo para los aficionados indonesios y malasios. Arif Aiman Hanapi adelantó a los locales, pero Liam Delap transformó dos penaltis en pocos minutos para poner por delante al club inglés. Aun así, los goles de Oscar Arribas y Bergson permitieron al Johor Darul Ta'zim recuperar la ventaja. En los minutos finales, un gol en propia puerta de Antonio Cristian salvó de la derrota a los pupilos de Xabi Alonso.

Cancelación de la tanda de penaltis y protestas

Tras finalizar el tiempo reglamentario, debía celebrarse una tanda de penaltis para determinar al ganador, de acuerdo con el reglamento. Sin embargo, los aficionados presentes en el estadio y ambos equipos vieron inesperadamente cómo los rivales abandonaban el terreno de juego. Pese al acuerdo alcanzado, los árbitros y el equipo local se dirigieron a los vestuarios sin ofrecer ninguna explicación.

El incidente provocó fuertes protestas por parte de los representantes del Chelsea. Kevin Campello, responsable de las operaciones del primer equipo londinense, corrió hacia el árbitro y protestó airadamente, asegurando que esa cláusula estaba claramente estipulada en el contrato. A pesar de ello, los oficiales decidieron dar por terminado el partido, por lo que el Johor Darul Ta'zim mantuvo su racha invicta, vigente desde abril.

Lesiones en defensa y preocupaciones de pretemporada

El empate resultó especialmente duro para el Chelsea, no solo por lo ocurrido en el campo, sino también por las bajas en la plantilla. Mamadou Sarr, incluido en el once titular, sufrió una lesión durante el calentamiento previo y quedó descartado, mientras que el defensa Aaron Anselmino fue sustituido entre lágrimas ya en el minuto 29.

Estas dos bajas alteraron seriamente los planes del entrenador Xabi Alonso antes del regreso a Europa. El técnico debe resolver rápidamente los problemas de la línea defensiva y ayudar a sus futbolistas a recuperar su estado físico.

Ahora el Chelsea regresará a Europa y se enfrentará el sábado a la Real Sociedad en su último amistoso de pretemporada. Después, el equipo afrontará un partido crucial contra el Fulham en la primera jornada de la Premier League inglesa.