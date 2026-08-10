Un nuevo prototipo de tren maglev alcanza 800 km/h en China

Un prototipo de tren de alta velocidad basado en la levitación magnética, actualmente en pruebas en China, registró 800 km/h en una distancia corta. El aparato de pruebas, con un peso de 1110 kilogramos, alcanzó esa velocidad desde cero en solo 5,3 segundos, informa ixbt.com informa .

Las pruebas se realizaron en una línea especial de un kilómetro perteneciente al Laboratorio Ferroviario de Alta Velocidad del Lago Oriental, en la provincia de Hubei. Los especialistas están probando con éxito no solo la capacidad de esta tecnología para alcanzar altas velocidades, sino también sus posibilidades de control.

Resultados récord y capacidades técnicas

Tras alcanzar la velocidad máxima, el aparato comenzó a frenar suavemente a lo largo de unos 200 metros. Asimismo, sorprendió a los especialistas que la precisión de su localización durante el desplazamiento a alta velocidad alcanzara el nivel milimétrico.

Este logro pasó a la historia como el tercer récord mundial establecido en los últimos seis meses. En las primeras pruebas públicas, celebradas en junio de este año, el aparato de pruebas alcanzó 650 km/h, mientras que en julio esta cifra llegó a 800 km/h.

Próximas tareas

En la etapa actual, se trata únicamente de una tecnología de laboratorio y una pista de pruebas especial. El aparato sometido a pruebas no está diseñado para transportar pasajeros y servirá de base para los futuros sistemas de transporte.

Según los especialistas, aún es necesario resolver numerosas cuestiones complejas de ingeniería antes de crear líneas comerciales basadas en esta tecnología. Entre ellas se encuentran garantizar la seguridad, la durabilidad de los equipos a largo plazo y el control del tren a velocidades extremas.