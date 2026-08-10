¿De qué peligro escaparon Messi y Argentina durante el Mundial 2026?

Capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol Lionel Messi Se ha sabido que Lionel Messi se enfrentó a varias amenazas graves contra su seguridad durante el Mundial 2026. El diario «Diario AS» informó de ello basándose en filtraciones de documentos policiales.

La información confidencial filtrada reveló el estado de alerta excepcional con el que trabajaron la policía y los servicios de seguridad durante el Mundial.

Amenaza de introducir una bomba en el estadio

Según la fuente, una de las alertas recibidas por la policía señalaba que una persona no identificada pretendía entrar en el estadio con un artefacto explosivo para atentar contra la estrella argentina.

Las fuerzas del orden reaccionaron a esta alerta con máxima seriedad y rapidez:

Inspección de emergencia: Se movilizaron una brigada especializada de artificieros y unidades caninas para inspeccionar todo el estadio y sus alrededores.

Medidas de seguridad: Se reforzaron considerablemente los controles de entrada y salida del estadio, así como la protección alrededor de Messi.

Por suerte, ninguna de las amenazas registradas llegó a materializarse y el torneo terminó en calma y sin incidentes.

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