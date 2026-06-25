Las oportunidades de Uzbekistán renovadas: ¿Hay esperanza para los playoffs?

Las dos primeras jornadas del Mundial han sido muy difíciles para nuestra selección y nuestros aficionados. Tras las derrotas ante Colombia (1-3) y Portugal (0-5), nuestros representantes ocupan actualmente el último lugar del grupo «K» sin puntos.

¡Pero en el fútbol siempre hay lugar para los milagros! El famoso Opta superordenador ha actualizado su pronóstico matemático sobre el destino de nuestra selección tras dos jornadas. Los números nos dicen que aún hay esperanza.

Cuando los números hablan: ¿Cuál es el porcentaje de salvación?

Según los fríos cálculos del superordenador, la probabilidad de que nuestro equipo avance a las siguientes fases se estima de la siguiente manera:

Fase de la competición Probabilidad de resultado (en %) Clasificación a los playoffs 7,36 % Llegar a octavos de final 1,24 % Llegar a cuartos de final 0,33 % Fase de semifinales 0,06 % Final y campeonato Mínimo (Casi 0 %)

Desafortunadamente, según los analistas, Uzbekistán ya no tiene ninguna posibilidad de terminar primero en el grupo. Asimismo, la probabilidad de ganar el trofeo es casi nula. Pero lo más importante es que — ¡todavía tenemos más de un 7 % de posibilidades de pasar a la siguiente fase!

Un partido de «vida o muerte» para los pupilos de Cannavaro

Para avivar esta pequeña luz de esperanza, la última jornada de la fase de grupos se convierte en una verdadera final para nosotros. Los pupilos de nuestro entrenador Fabio Cannavaro se enfrentarán a la República Democrática del Congo (RD Congo).

La misión principal es clara: Para mantener la posibilidad de conseguir un billete para los playoffs de la Copa Mundial 2026, nuestros chicos deben salir al campo solo y exclusivamente a ganar este encuentro.

El balón es redondo y el campo es plano. Diga lo que diga el superordenador, al final juegan los humanos y confiamos en nuestros chicos hasta el final. ¡Vamos, Uzbekistán!