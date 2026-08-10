El Barcelona aumenta drásticamente el precio de Ferran Torres

El Barcelona, club catalán, ha anunciado el precio de traspaso que exige al Paris Saint-Germain por el delantero Ferran Torres, una petición que hace reflexionar al equipo francés. Según la prensa deportiva, el jugador, que brilló con la selección española en el Mundial, quiere mudarse a París y volver a trabajar con su exentrenador Luis Enrique. Al respecto, Goal.com informa .

Se ha sabido que Torres comunicó abiertamente a la directiva del club su deseo de marcharse. Al principio, la directiva del Barcelona no quería dejar salir al delantero hasta encontrar un sustituto adecuado, pero cambió de postura tras la firme decisión del jugador y fijó el precio del traspaso en al menos 65 millones de euros.

El precio del traspaso y la postura de las partes

El precio de Ferran Torres, autor del gol decisivo en la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial, se ha disparado tras sus últimos éxitos. Los dirigentes del club catalán sostienen que la cantidad solicitada por un futbolista de ese nivel, capaz de marcar la diferencia en momentos importantes, serviría para reforzar aún más la línea ofensiva.

Sin embargo, la directiva del Paris Saint-Germain no tiene intención de pagar de inmediato 65 millones de euros. El club parisino intenta rebajar el precio teniendo en cuenta que el contrato vigente del jugador se extiende hasta junio de 2027. El club francés considera que los 55 millones de euros que el Barcelona pagó al Manchester City por el futbolista en 2021 serían una valoración justa.

La reacción del entrenador Hansi Flick

Aunque se afirma que ya se ha alcanzado un acuerdo personal sobre las condiciones del contrato, se espera que las negociaciones entre los clubes continúen con intensidad. No obstante, la buena relación entre el director deportivo del Barcelona, Deco, y Luis Campos podría facilitar ligeramente el proceso.

Después del partido amistoso disputado en Udine, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, respondió a las preguntas sobre el futuro del futbolista de 26 años y afirmó que por ahora no tenía información concreta. El técnico alemán añadió que respeta las vacaciones de los jugadores y que es necesario afrontar con calma los cambios del mercado de fichajes.

Flick señaló que la plantilla está experimentando cambios importantes durante la concentración de pretemporada, incluida la salida de figuras clave como Ronald Araújo. También destacó que se está trabajando en la incorporación de nuevos jugadores durante este periodo de pretemporada inusual y extraño, pero que todo se hará de forma planificada y prudente.