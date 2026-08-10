Un perro fiel espera a su dueño en el mismo lugar durante cuatro días

En Wuhan, China, el destino de un perro fiel conmovió a los internautas. Durante varios días, el animal permaneció en el mismo lugar, esperando en silencio sobre un puente que cruza el río Yangtsé.

Según los medios locales, el dueño del perro se habría arrojado trágicamente al río en ese mismo lugar unos días antes. Desde entonces, el animal permaneció en el puente y siguió esperándolo.

El perro durante cuatro días no abandonó este lugar. Aunque las personas de los alrededores le ofrecieron comida y agua, el animal fiel no quiso marcharse.

Uno de los vecinos declaró que el perro parecía sano y bien cuidado. Esto indica que anteriormente había recibido buenos cuidados por parte de su dueño.

Después de que las imágenes del perro fiel esperando en el puente se difundieran por internet, el caso captó la atención del público. Las escenas también conmovieron a los usuarios de las redes sociales.

Más tarde, la Asociación de Protección de Pequeños Animales de Wuhan confirmó que el dueño del perro había fallecido. Los especialistas comenzaron a buscar al animal después de que desapareciera del puente.

Como resultado de la búsqueda, el perro fiel fue encontrado sano y salvo y quedó bajo el cuidado de una organización protectora.

Actualmente, la organización busca una nueva familia que pueda brindarle cariño y cuidados. Los rescatistas intentan darle la oportunidad de comenzar una vida nueva, segura y llena de amor.