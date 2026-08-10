Manchester City acuerda las condiciones del contrato con Ayoub Bouaddi

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Manchester City acuerda las condiciones del contrato con Ayoub Bouaddi

El Manchester City, vigente campeón de la Premier League inglesa, está cerca de cerrar otro gran fichaje en el mercado de verano. El club ha llegado a un acuerdo total con Ayoub Bouaddi, el prometedor centrocampista del Lille. Este traspaso se considera un paso importante para el entrenador Enzo Maresca, que busca renovar el centro del campo y reforzar la zona de contención. Así lo ha informado Goal.com.

Según Goal.com, el internacional marroquí de 18 años quiere incorporarse al Manchester City y las negociaciones entre las partes han entrado en su fase final. El reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó en su cuenta de la red social X que el jugador y sus representantes habían acordado por completo las condiciones de su contrato personal con el club inglés. El propio futbolista también prefiere cerrar el acuerdo ahora, sin esperar hasta 2027.

El meteórico ascenso de una estrella

El crecimiento de Ayoub Bouaddi durante el último año ha causado un gran revuelo en el fútbol europeo. Durante la temporada 2025-2026, se convirtió en una pieza indispensable del once titular del Lille. El joven centrocampista disputó como titular un total de 35 partidos entre la Ligue 1 y la Europa League, demostrando su visión de juego y madurez física.

Estas actuaciones polivalentes también elevaron el prestigio del futbolista en el panorama internacional. A pesar de tener solo 18 años, Ayoub Bouaddi fue titular en cinco partidos del Mundial con la selección de Marruecos. Esta experiencia al más alto nivel disparó su valor de mercado y atrajo el interés de los grandes clubes europeos.

Valor del traspaso y detalles financieros

Si el traspaso se completa con éxito, el Manchester City podría elevar su gasto total del mercado de verano hasta los 200 millones de libras esterlinas. Cabe recordar que el club ya incorporó al centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, por 116 millones de libras durante este periodo de fichajes.

Inicialmente, el Lille exigía 100 millones de euros, unos 86 millones de libras, por su principal estrella, pero la directiva del Manchester City logró reducir el precio. Según las fuentes, se espera que el importe final del traspaso oscile entre 70 y 80 millones de euros. A menos de dos semanas del inicio de la nueva temporada de la Premier League, los Citizens quieren cerrar la operación.

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