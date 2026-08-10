Un tratamiento de pestañas de 88 dólares deja a una novia en un estado aterrador

Una artista del Reino Unido de 26 años, Polli Bibby, se hizo extensiones de pestañas por primera vez antes de su boda para sentirse aún más hermosa. El tratamiento costó unos 88 dólares y previamente le realizaron una prueba de alergia.

Sin embargo, unas horas después del tratamiento, sus ojos comenzaron a enrojecerse, lagrimear y arder. Al principio pensó que eran síntomas de la fiebre del heno, pero después Polli notó una secreción amarilla en los ojos e incluso visión borrosa.

Tras acudir al médico, se determinó que había sufrido una reacción alérgica a los productos utilizados para las extensiones de pestañas. Polli recibió antibióticos y antihistamínicos, y le recomendaron retirar las pestañas artificiales cuando disminuyera la hinchazón.

Según la novia, sus ojos se hincharon y enrojecieron tanto que durante un tiempo casi no podía ver. El proceso de retirar las pestañas también le resultó muy doloroso, y todavía tiene enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.

Los especialistas advierten que las extensiones de pestañas pueden causar reacciones alérgicas, infecciones y lesiones alrededor de los ojos. Polli compartió su experiencia para alertar a otras novias y las instó a probar con cuidado los nuevos tratamientos cosméticos antes de la boda.