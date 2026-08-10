La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha anunciado ambiciosos planes para ampliar su red mundial de satélites Starlink. En el futuro, se espera que el tamaño de este grupo orbital, incluidos los dispositivos Direct-to-Cell diseñados para conectar smartphones directamente a la red, supere las 100 000 unidades. Esto podría provocar un cambio radical en la infraestructura mundial de Internet y en el mercado de las telecomunicaciones. Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, en primavera de este año había cerca de 10 000 dispositivos Starlink activos en la órbita terrestre. Al comentar las perspectivas de la red, el inversor Sawyer Merritt estimó que el futuro paso a la generación Starlink V3 y la ampliación del grupo hasta 100 000 dispositivos multiplicarían aproximadamente por 100 la capacidad total de la red. Según sus cálculos, cada satélite V3 podría ofrecer una velocidad de transmisión de datos diez veces superior a la de la generación V2 anterior.

Salto tecnológico y rendimiento excepcional

Al confirmar las previsiones generales del inversor, Elon Musk destacó que el rendimiento del sistema crecerá a una escala aún mayor. Según el director de SpaceX, las futuras generaciones de satélites Starlink podrían tener una capacidad de transmisión más de 50 veces superior a la de la versión V2. Esto proporcionará a los abonados una conexión a Internet más rápida y estable.

Llevar el grupo de satélites a una escala tan gigantesca depende directamente de las capacidades del sistema de cohetes pesados Starship. Esta nave espacial será el factor principal para poner en órbita un número suficiente de dispositivos de nueva generación. El desarrollo exitoso del sistema de lanzamiento permitirá ampliar la red rápidamente.

La competencia en el mercado mundial de Internet

Según los expertos y el director de la empresa, una expansión de semejante magnitud transformará en el futuro todo el mercado de las telecomunicaciones. De acuerdo con declaraciones anteriores de Elon Musk, incluso si los sistemas satelitales competidores multiplicaran por diez su capacidad de transmisión, Starlink podría representar en el futuro más del 90 % de todo el tráfico IP mundial.

El desarrollo de esta tecnología se considera un paso importante, no solo para proporcionar Internet a las zonas remotas, sino también para elevar a un nuevo nivel la velocidad y la calidad del intercambio de datos en todo el mundo. En países en desarrollo como Uzbekistán, se espera que la popularización de estas tecnologías globales contribuya a mejorar notablemente la cobertura de Internet en el futuro.