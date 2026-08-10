Elon Musk afirma que Starlink captará más del 90 % del tráfico IP mundial

El fundador de SpaceX, Elon Musk, anunció ambiciosos planes para el futuro de las tecnologías satelitales en el mercado mundial de internet. Según sus declaraciones, el sistema Starlink podría llegar a gestionar más del 90 % de todo el tráfico IP mundial, incluso si sus competidores multiplicaran por diez su capacidad de transmisión. Según Ixbt.com informa .

Según el medio ixbt.com, el internet satelital Starlink pretende reforzar considerablemente su posición gracias a una constelación orbital ya desplegada a gran escala, una amplia cobertura y la rápida expansión de la red. Incluso si otras empresas amplían notablemente sus capacidades, se espera que el sistema mantenga un dominio absoluto en el mercado mundial de internet.

Starlink Mobile y una nueva competencia en las telecomunicaciones

En este contexto de ventaja estratégica, SpaceX se prepara para poner en marcha otro gran proyecto. Según la fuente, la empresa planea lanzar su propio operador móvil, llamado Starlink Mobile, a finales de 2027. Se espera que este nuevo servicio compita directamente con grandes operadores estadounidenses como Verizon, AT&T y T-Mobile.

Como referencia, Starlink es un sistema mundial de internet satelital creado por SpaceX. Está especializado en ofrecer internet de alta velocidad a zonas remotas y de difícil acceso donde no existen comunicaciones cableadas o móviles tradicionales.

La red funciona mediante miles de satélites en órbita baja. Precisamente este factor permite al sistema reducir la latencia y garantizar la estabilidad de la señal. Su cobertura global permite a los usuarios conectarse a la red desde cualquier punto del planeta.

Según los expertos, el rápido desarrollo de las tecnologías satelitales podría transformar radicalmente el equilibrio actual del mercado tradicional de las telecomunicaciones. Los operadores móviles y los proveedores de internet fijo se enfrentarán inevitablemente a una fuerte presión competitiva en los próximos años.

Las últimas declaraciones de Elon Musk indican que SpaceX planea alcanzar una posición cercana al monopolio en el sector del internet espacial. El lanzamiento de Starlink Mobile ampliaría aún más la influencia de la empresa y la convertiría de un simple proveedor de internet en un auténtico gigante mundial de las comunicaciones.